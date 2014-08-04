لمن يريد الزواج من مغربية.. إليك الشروط

شروط جديدة، وضعت لمن يرغب بالزواج من المغربيات، من أهمها وأبرزها تقديم صحيفة سوابقها؛ للتأكد من خلوها من الجرائم الخطرة وتعاطي الممنوعات (مدمنة)، وإذا كان المتقدم في عصمته زوجة أولى فلا بد من الحصول على موافقتها رسمياً، لكي يتمكن من الزواج من المغربيات، وفقاً لما نقلته مصادر صحيفة مكة في عددها الصادر صباح اليوم.

وأوضحت الصحيفة أنه "لن يكون بمقدور السعوديين الزواج من مواطنات أربع جنسيات، هي: التشادية والبنغلاديشية والباكستانية، والبرماوية التي تجاوز عددها في السعودية وفق إحصاءات غير رسمية 500 ألف نسمة، وتعد مكة المكرمة أكثر المدن احتضاناً لتلك الجالية.

واعتبر مدير شرطة العاصمة المقدسة اللواء عساف القرشي في حديثه إلى الصحيفة ذاتها أن طلبات زواج السعوديين من خارج السعودية تتم عبر قنوات رسمية وفق شروط من بينها: ألا يقل عمر المتقدم للزواج عن 25 عاماً وتقديمه مع الطلب ورقة تعريف من قبل عمدة الحي الذي يقطنه، كما يجب عليه تقديم صور من ثبوتياته الرسمية وكارت العائلة، وفي حال وجود زوجة على عصمته فإنه يطلب منه تقديم تقرير طبي صادر عن مستشفى حكومي يثبت إصابتها بالمرض كالسرطان أو الشلل أو عجزها عن الإنجاب.

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