عضو هيئة الأمر بالمعروف الذي قتله داعش

قتل أمس أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السابقين، بعد انضمامه إلى صفوف داعش.

وفقاً للصحيفة "الحياة" فإن داعش أعلن أمس مقتل السعودي فيصل الرويلي (25 عاماً) خلال مواجهات مع قوات «جيش الإسلام» في الغوطة الشرقية، في سورية.

وقال علي الرويلي (والد فيصل) للصحيفة، أن ولده لم تظهر عليه علامات التشدد أثناء حياته مع العائلة.

و أوضح أن فيصل كان موظفاً في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الجوف، قبل أن يترك العمل لينضم إلى "داعش".

وذكرت الصحيفة أن فيصل ظهر في مقطع صوتي بثه تنظيم «داعش» في موقع «يوتيوب»، يشدو بقصائد ثناء وتبجيل للقائد السابق لتنظيم القاعدة الزرقاوي، ولأبي بكر البغدادي الذي نصّب نفسه أخيراً أميراً للمؤمنين.

alhayat.com/Articles/3953711/-الرويلي----عضو-هيئة-سابق-و-منشد---داعش--يقتل-في-مواجهة-مع--جيش-الإسلام-