عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية من الصحف السعودية

عضو هيئة الأمر بالمعروف الذي قتله داعش

المصدر: الرياض - العربية.نت
رابط مختصر

قتل أمس أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السابقين، بعد انضمامه إلى صفوف داعش.

وفقاً للصحيفة "الحياة" فإن داعش أعلن أمس مقتل السعودي فيصل الرويلي (25 عاماً) خلال مواجهات مع قوات «جيش الإسلام» في الغوطة الشرقية، في سورية.

وقال علي الرويلي (والد فيصل) للصحيفة، أن ولده لم تظهر عليه علامات التشدد أثناء حياته مع العائلة.

و أوضح أن فيصل كان موظفاً في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الجوف، قبل أن يترك العمل لينضم إلى "داعش".

وذكرت الصحيفة أن فيصل ظهر في مقطع صوتي بثه تنظيم «داعش» في موقع «يوتيوب»، يشدو بقصائد ثناء وتبجيل للقائد السابق لتنظيم القاعدة الزرقاوي، ولأبي بكر البغدادي الذي نصّب نفسه أخيراً أميراً للمؤمنين.

alhayat.com/Articles/3953711/-الرويلي----عضو-هيئة-سابق-و-منشد---داعش--يقتل-في-مواجهة-مع--جيش-الإسلام-

كلمات دالّة

#السعودية, #داعش, #قتل, #مقتل, #هيئة, #أمر بالمعروف, #حرب

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر