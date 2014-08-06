حكاية المرأة التي ضربت في مكان عام حتى أصيبت

حصلت "العربية.نت" على تفاصيل المرأة التي ضربت في مكان عام حتى أصيبت، والتي بدأت ظهر أمس، ببلاغ ورد لشرطة محافظة القريات من قبل مستشفى القريات العام عن وجود مشاجرة داخل العناية المركزة بالمستشفى وقيام أحد الأشخاص بالاعتداء بالضرب على احدى الممرضات مما ادى الى اصابتها ومن ثم لاذ بالفرار.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، حصلت "العربية.نت" على نسخة منه " وبجهود موفقة من قبل شرطة محافظة القريات تم ضبطه ومرافقة وايقافهما واحالة اوراق القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام . علماً بأن حالة الممرضة مستقرة وصدر بحقها تقرير طبي يتضمن مدة الشفاء اسبوع ". وبحسب ما علمته "العربية.نت" فإن الممرضة تحمل الجنسية السعودية، وتوقعت مصادر "العربية.نت" أسباب الاعتداء عليها، بعدما منعتهم من دخول العناية المركزة.