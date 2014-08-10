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زي جديد لمنسوبي الدوريات الأمنية

المصدر: الرياض - العربية.نت
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كشفت مصادر صحافية عن تغيير الزي الرسمي للدوريات الأمنية، وذلك بعد الموافقة على تغيير اللون الرسمي لمركبات دوريات الأمن إلى اللونين الأبيض والأسود.

وأشارت المصادر بحسب ما نقلت صحيفة "مكة" إلى أن مديرية الأمن العام باتت قاب قوسين أو أدنى من تغيير الزي الرسمي لمنسوبي دوريات الأمن إلى الزي الأسود، بعد دراستها خمسة خيارات لزي رجال الأمن العسكري في وقت سابق من هذا العام.

ورجح المصدر أن يتم العمل رسمياً بالمركبات والزي الرسمي ابتداء من مطلع العام المقبل، مشيراً إلى أن الغرض من تحديد الملابس الجديدة للدوريات الأمنية هو تمييزها عن كافة القطاعات الأخرى.

www.makkahnewspaper.com/makkahNews/loacal/66308#.U-cEj7jpceE

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