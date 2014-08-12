السجن 39 عاماً و 8000 جلدة لشبان احتفلوا بالفالنتاين

صادقت محكمة الاستئناف على الأحكام التي اصدرها قاضي المحكمة الجزائية في بريدة بحق 5 مواطنين بينهم ثلاثة يعملون في القطاع العسكري، بعد أن قبض عليهم يحتفلون بليلة ما يسمى عيد الحب "الفالنتاين"، بالسجن مددا بلغت 39 عاما و8000 جلدة.

وبحسب صحيفة "عكاظ" فأن تأييد الاستئناف جاء بعد أن رفع المدانون استئنافهم على الاحكام بعد صدور الحكم، وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضبطت الخمسة وبرفقتهم ست نساء في استراحة تخصهم بالإيجار المستمر وضبطت بحوزتهم خمور مستوردة وخمور مصنعة محليا.

وحسب صك الحكم الابتدائي فإن المدعى عليهم اعترفوا بالرقص والالتقاء والخلوة المحرمة والاحتفال بالفالنتاين، حيث ضبطت في جلستهم الشموع والورود الحمراء ونماذج القلوب.

وجاءت الأحكام الصادرة من القاضي والتي أيدها الاستئناف على النحو التالي؛ السجن للمتهم الأول 5 سنوات والجلد ألف جلدة على 10 دفعات أمام أسواق عامة، السجن للمتهمين الثاني والثالث 7 سنوات لكل منهما وجلد كل منهما 1500 على 15 دفعة أمام نفس الأسواق، السجن للمتهمين الرابع والخامس لمدة 10 سنوات لكل منهما وجلد كل منهما ألفي جلدة على 20 دفعة، ومنعهما من السفر لخمس سنوات بعد نهاية محكوميتهما، وإلغاء عقد إيجار الاستراحة مع تصفية حقوق المالك من قبلهم.



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