حقيقة الشخص الذي صور مع طفلين خطفهما داعش

كشفت والدة الطفلين "عبدالله وأحمد" اللذين زج بهما والدهما في "داعش"، حقيقة الشخص الذي ظهر معهما في الصورة التي انتشرت لهما وهم يحملون السلاح، مؤكدة أن الذي ظهر في الصورة مع طفليها ليس والدهم ولا تعرف من يكون، متوقعة أن يكون له علاقة بوالد طفليها وأن الأخير هو من كان يلتقط الصورة التي ظهرت.

وبحسب ما قالت صحيفة "الرياض" فإن والدة الطفلين وردت لها رسائل ثالث أيام العيد من زوجها التي انفصلت عنه قبل سنوات تفيد بمغادرته إلى سوريا عن طريق تركيا للمشاركة في القتال هناك بعد أن أوهمهم أنه في رحلة إلى دبي بصحبة الأطفال، وطالب أسرته بأن يستلموا سيارته من المطار، كما طالبنا بأن نحتسب الأطفال عند الله، موضحاً أنه متوجه الى دولة الخلافة كما يقول للانضمام مع خليفتهم المزعوم أبو بكر البغدادي.

وأضافت "عندما حاول أخي وأقاربه الاتصال به أبلغهم بأن هاتفه للرسائل فقط، فأرسل له أخي ليوضح أن ما فعله لا يجوز وأن الأطفال لم يبلغوا سن الرشد، فرد بأن البلوغ ليس له علاقة فيما أقدم عليه".

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