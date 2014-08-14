مشاجرة بين طيار ومضيف تعطل رحلة "السعودية" 6 ساعات

تسبب شجار بين قائد ومضيف على طائرة الخطوط السعودية للرحلة المتجهة من القاهرة إلى المدينة المنورة صباح أمس، في تعطيل الرحلة لأكثر من 6 ساعات، واستبدال الطاقم بآخر بعد تعرض المتشاجرين إلى إصابات استدعت نقلهما لمستشفى قريب من المطار.

وبحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ" عن رئيس المناوبة في شرطة مطار القاهرة العقيد معتز يوسف فإنه أثناء استعداد قائد الطائرة السعودية رحلة رقم 316 للإقلاع إلى المدينة المنورة حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد مضيفي الطائرة، ثم تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، وأدت لإصابة قائد الطائرة بإصابة في العين بينما أصيب المضيف بجروح في يده وتم استدعاء رجال الأمن والحجر الصحي، وتم نقل قائد الطائرة إلى مستشفى النزهة القريب من المطار للعلاج.

وتم إبلاغ إدارة الشركة في جدة حيث أرسلت طاقما جديدا على رحلة رقم 305 والقادمة من جدة بعد ثلاث ساعات من الموعد المحدد لإقلاع طائرة المدينة بينما تولى فريق عمل الشركة بمطار القاهرة إنزال ركاب الطائرة وعددهم 153 راكبا واستضافتهم بصالة الترانزيت وتوزيع وجبة طعام ومشروبات عليهم واستئناف الرحلة بالطاقم الجديد بعد تأخير 6 ساعات.

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