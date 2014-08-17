سجن وجلد سيدة أعمال وصفت عناصر الهيئة بـ"الكذابين"

صادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة مؤخراً على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزئية بجدة ضد سيدة أعمال سعودية شهيرة والمتضمنة سجنها لمدة شهر وجلدها 50 سوطاً على خلفية تلفظها بالشتم والسب على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتزامن مع مباشرتهم لمخالفات تم رصدها على عمال المقهى الذي تملكه السيدة المذكورة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "المدينة" في عددها الصادر صباح اليوم، فإن لائحة الدعوى المرفوعة ضد المواطنة تفيد أنه أثناء قيام دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدخول إلى أحد المقاهي للتأكد من عدم وجود مخالفات شرعية أو نظامية فيه فقد تم العثور على عدد من الأشياء المعدة للاستعمال وحاول العمال الموجودون الهرب بسبب إقامتهم غير النظامية وأثناء إعداد المحضر حضرت صاحبة المحل وقامت بشتم الأعضاء بعبارة خارجة.

وأكدت اللائحة المذكورة أنه بسماع أقوال السيدة أفادت أنها قالت لأعضاء الهيئة: حسبي الله ونعم الوكيل، وقالت أيضا لهم (أنتم كذابون). نافية في الوقت نفسه التلفظ أو لعن الدين، فيما تضمنت شهادة عضو الهيئة بأن المواطنة المذكورة دخلت المركز وقامت بالتهجم على أعضاء الهيئة وسبّهم قائلة (الله يلعنكم) بالإضافة إلى عبارة (أنتم جهلة خربتم البلد)، وتطابقت شهادته مع شهادة زميله العضو الثاني بالهيئة بالإضافة إلى شهادة رجل الأمن الذي كان موجودًا مع فرقة هيئة الأمر بالمعروف والذي أشار إلى أنه وأثناء عمله مع الهيئة تم ضبط مجموعة من الأشخاص للذهاب بهم للمركز قامت امرأة بالتهجم عليهم وسبّهم والتلفظ عليهم بعبارة (أنتم ما تستحون).

وأشار المدعي العام في اللائحة التي تم رفعها للمحكمة الجزئية قبل بدء محاكمة المواطنة المذكورة إلى أنه يقرر توجيه الاتهام للمتهمة المذكورة بالتلفظ بألفاظ غير مقبولة وشتم أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستنداً لعدد من الأدلة والقرائن هي ما جاء في محضر القبض المرفق مع ملف الدعوى وما جاء في أقوال المتهمة وملف الاستدلال بالإضافة إلى شهادة الشهود التي تم تدوينها مطالباً بالحكم عليها بعقوبة تعزيرية.

يذكر أن محاكمة سيدة الأعمال المذكورة والتي تواصلت على مدى عدة أشهر قد شهدت في مرحلتها الأولى نقض محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي الأول وتضمن في حينها سجنها لمدة 5 أيام وجلدها 10 جلدات حيث نقضت الاستئناف ذلك الحكم وأعادته مرة أخرى للمحكمة الجزئية لتغليظ العقوبة حيث قرر على إثرها ناظر القضية الحكم عليها بالسجن لمدة شهر وجلدها 50 سوطًا.

