الإرهابي عدنان شكري جمعة سعودي أم أميركي؟

في الوقت الذي أدرج فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، خمسة سعوديين ضمن أخطر المطلوبين في قضايا إرهاب، مساء أمس، ومن بينهم عدنان شكري جمعة، أكدت وزارة الداخلية أنه ليس سعودياً، ولم يسبق له الحصول على الجنسية من قبل.

وأضافت على لسان متحدثها اللواء منصور التركي في تصريح خصت به صحيفة "الحياة": "أعلن في أبريل ٢٠٠٣ أن اسمه الكامل عدنان قل شير محمد الشكري جمعة، وسبق أن أقام والده في المملكة 27 عاماً. وفي عام 1986 حصل على الجنسية الأميركية، وانتقل مع أفراد عائلته إلى الولايات المتحدة".

وأوضحت "بقية الأسماء الأربعة، وهم عبدالكريم حسين محمد الناصر، وإبراهيم صالح محمد اليعقوب، وعلي سعد بن علي الحوري، وأحمد إبراهيم المغسل، هم من المطلوبين للجهات الأمنية بالمملكة، لاتهامهم بالتورط في جريمة اعتداء إرهابي بمحافظة الخبر عام ١٩٩٦"، مؤكدة أنهم خارج المملكة".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أعلن، أمس، إدراج السعوديين الخمسة في قائمة "أبرز الإرهابيين" المطلوب القبض عليهم، راصداً مبالغ تربو على 25 مليون دولار أميركي (بواقع خمسة ملايين دولار لكل مطلوب)، لمن يرشد عن السعوديين الخمسة.