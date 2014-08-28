"التربية" ترصد تسييس التعليم

كشف مصدر مطلع أن اجتماعات مديري التعليم خلال الأيام الماضية في مختلف المناطق مع مديري المدارس والوكلاء حثت على الاهتمام بتطبيق الأنظمة وتطوير التعامل مع الطلاب، وعدم السماح نهائيا بالخروج عن نص الحصص المدرسية لأي مدرس، ورصد أي معلم أو طالب يحاول التأثير على الطلاب بأفكار دخيلة أو متطرفة.

ونقلت صحيفة "مكة" عن مصادر لها أن وزارة التربية والتعليم جادة عمليا وتنظيميا وإداريا في اجتثاث أي فكر يعكر الأجواء الدراسية، وأشار المصدر إلى أن عقوبات صارمة ستكون مقابلة لأي مدرس يحاول تلقين أفكار هدامة أو استغلال الطلاب لصالح فكر محدد ومحاربة الفكر المتطرف.

وأوضح المصدر أن التوصيات حثت على أن يكون دور مديري المدارس فعالا وحازما في المحافظة على الطلاب من الفكر المريض المتشدد، مؤكدا أن إقصاء السموم الفكرية هدف لوزارة التربية والتعليم للمحافظة على كل طالب وطالبة.

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