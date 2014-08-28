300 ريال غرامة مالية لمصوري "سيلفي"

توعدت إدارة مرور الرياض بمعاقبة كل من يقوم بتصوير نفسه "سيلفي" أثناء قيادته سيارته، بغرامة مالية تصل إلى 300 ريال ولا تقل عن 150 ريالا، مشيرة إلى أن الغرامة تضم أيضا حتى المتوقف بانتظار الإشارة الضوئية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الحياة"، فإن الإدارة العامة للمرور تعتزم أيضا معاقبة حتى من يلتقط "سيلفي" وهو متوقف بانتظار الإشارة الضوئية.

وأكد المتحدث باسم مرور الرياض، العقيد حسن الحسن، أنه سيشمل مخالفة مرورية لمن يتم رصده مستخدماً الهاتف النقال، مشيرا إلى أن هذه المخالفة سترصد بمسمى "استخدام الهاتف النقال باليد أثناء قيادة المركبة".

وأوضح أن ثمة فهماً خاطئاً لدى بعض السائقين لوصف مخالفة استخدام الهاتف النقال، إذ يعتقد بعضهم أن المخالفة تسجل فقط حين تكون المركبة تسير، و"الصحيح أن المخالفة تسجل حتى عند انشغال السائق بالجوال وهو متوقف أمام التقاطعات والإشارات الضوئية".

alhayat.com/Articles/4334367/-المرور--لـ-الحياة---التقاط-الـ-سيلفي--أثناء-قيادة-السيارة-غرامته-300-ريال