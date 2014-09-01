استبعاد أصحاب "العشوائيات" من الدعم السكني

كشف مصدر مطلع في وزارة الإسكان أنه سيتم استبعاد أي مستحق لمنتجات السكن الذين تشملهم قائمة الــ620 ألفاً التي أعلنها وزير الإسكان مؤخرا، في حال اتضح لاحقا ظهور فاتورة كهرباء باسمه أو باسم أي من أسرته، ما لم يستلم وحدته السكنية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمس الأول، بدء إيصال التيار الكهربائي للمنازل العشوائية التي ليست لها صكوك ملكية، وتحركت بذلك كل الأمانات والبلديات في مختلف مناطق المملكة لبدء إيصال الخدمات لأصحاب تلك المنازل.

وقالت المصادر، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "عكاظ"، إن أيقونة المسح الشامل بتعاون 10 وزارات وجهات حكومية لتقصي الاستحقاق مازالت مستمرة.