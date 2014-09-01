تغريم شركات طيران 50 ألف ريال لنقل نساء للحج

حذرت الهيئة العامة للطيران المدني شركات الطيران من نقل النساء ممن تقل أعمارهن عن 45 عاماً من دون محارمهن المحددة أسماؤهم في تأشيرة الحج الصادرة لهن.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" عن مصادرها، فإنه "في حال مخالفة ذلك سيتم فرض غرامة مالية على شركات الطيران تصل إلى 50 ألف ريال، مع إعادة النساء القادمات من دون محارمهن إلى بلدانهن على رحلة القدوم نفسها، علماً أن الشركة الناقلة تتحمل المصاريف المترتبة على بقائهن في منفذ الدخول لحين مغادرتهن".

http://alhayat.com/Articles/4395688/غرامة-50-ألف-ريال-على-شركات-طيران-تنقل-نساء-للحج-بلا-محارمهن