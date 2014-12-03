الداخلية لا تستبعد الإرهاب من عملية إصابة الدنماركي

بعد نحو 10 أيام من وقوع الحادثة، لم تستبعد وزارة الداخلية أن تكون حادثة إصابة مقيم دنماركي بعيار ناري ذات دوافع إرهابية. وقال المتحدث الرسمي للوزارة اللواء منصور التركي في تصريحات صحافية نقلتها صحيفتا الرياض والشرق الأوسط "إن التحقيقات لا تزال جارية في الموضوع، وغير مستبعد أن تكون ذات دوافع إرهابية".

ويأتي ذلك بعد انتشار فيديو على موقع "تويتر"، عرضته عدة حسابات تابعة لداعش، تعلن من خلاله تبنيها للعملية.

وكان مسلح مجهول أطلق النار على دنماركي يعمل في إحدى الشركات.

وقالت شرطة الرياض في بيان لها حينها "إنه عند الساعة الثانية من ظهر السبت تعرض مقيم دنماركي الجنسية لإطلاق نار من مصدر مجهول، وذلك بعد خروجه بسيارته من مقر عمله بإحدى الشركات في طريق الخرج بمدينة الرياض، مما نتج عنه إصابته بطلقة نارية في كتفه، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحالته الصحية مستقرة".

وأضاف البيان "وقد باشرت الجهات المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية".

