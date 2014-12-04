أسرة الظفرة تتبرأ من مجرمي "الدالوة"

استنكرت أسرة الظفر الاعتداء الإجرامي الذي حدث في قرية الدالوة بالأحساء وتبرأت من مروان إبراهيم الظفر أحد الأفراد الذين شاركوا في الحادثة، وأكدوا في خطاب نشرته صحيفة "اليوم" على نسخة منه أنهم يدينون هذا العمل الإرهابي الغريب على مجتمعنا وبلدنا الإسلامي الآمن والذي ذهب ضحيته مواطنون أبرياء.

وقام وفد من أسرة الظفر وفقاً للصحيفة بزيارة لمحافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي ظهر أمس الأربعاء، حيث أوضحوا أنهم يؤيدون ويساندون كل ما قامت به وما تقوم به الدولة تجاه تلك الفئة الضالة، سائلين المولى عز وجل التوفيق في محاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره لنشر الأمن والأمان الذي يحسدنا عليه الغير، ونقدم أنفسنا فداء للمليك ودروعا وجنودا للذود عن حياض الوطن.

وبينوا في خطابهم أمام الأمير بدر بشأن ما صدر من وزارة الداخلية حول أحداث الدالوة المتضمن اسم فرد من أسرتهم أننا نبرأ من كل من قام أو له علاقة بذلك العمل المشين، ونجدد الولاء والبيعة لمليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وولي ولي العهد ولسمو أمير المنطقة الشرقية وللأسرة الحاكمة الكريمة رعاها الله من خلال مقام سموكم الكريم على السمع والطاعة في المنشط والمكره.

وفي ختام خطابهم شددوا على التلاحم والتعاضد بين الأسر في الأحساء خاصة والمملكة عامة، وأنهم يشاطرون أهالي الدالوة أحزانهم وآلامهم سائلين المولى عز وجل أن يرحم شهداءهم ويسكنهم فسيح جناته، وأن يشفي مصابهم وأن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يرحم شهداء الواجب من الأجهزة الأمنية، وأن يتغمدهم جميعا برحمته ويشفي مصابهم ويسدد خطاهم بقيادة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وأن يلهم أهليهم جميعا الصبر والسلوان.

وأكدوا أن جميع أبناء أسرة الظفر لم ولن يرضوا أن يكونوا أداة للشر وأهله بل سنبقى وسنظل جنودا أوفياء للمليك والوطن.

وأشاد محافظ الأحساء بخطاب الأسرة، وأكد أن المجتمع السعودي متعايش منذ مئات السنين على النسيج الاجتماعي، وأن الأحساء ستبقى يدا واحدة لمحاربة مثل هذه الأعمال الدخيلة على مجتمعنا، فالحادثة التي وقعت تعتبر من العمل الإجرامي الإرهابي الدنيء، وأصيب فيه أشخاص أبرياء، وهذا العمل أساء للجميع وأضر بسمعة الإسلام والمسلمين ولا نقبل مثل هذه الأعمال الدامية.