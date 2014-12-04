200 مسؤول يرفضون التخلي عن مناصبهم

رفض 200 مسؤول حكومي التخلي عن مناصبهم، رغم بلوغهم سن التقاعد. إذ تقدموا بطلب إلى مجلس الخدمة المدنية يرغبون في تمديد خدمتهم.

وقال الأمين العام لمجلس الخدمة المدنية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحداوي في تصريحات نقلتها صحيفة المدينة "هناك نسبة 92% من القيادات تجاوزوا عمر الخمسين سنة، وتلقينا 200 طلب من قيادات بلغت سن التقاعد وترغب في التمديد وتم رفض 30 ومدد لـ170 لعدم وجود البديل أو القدرة".

بينما أكد عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود الدكتور معدي آل مذهب في تصريحات نقلتها الصحيفة أيضاً، أن "لدينا 15 ألف وظيفة في المراتب العليا من 11 حتى الخامسة عشر 5000 منها شاغرة و104 منها النساء. وأشار إلى أنها تشكل ما نسبته 1% من وظائف الدولة في الهرم الإداري متسائلا: أين هم وماذا يعملون وكيف وصلوا إلى تلك الوظائف وكيف يقيمون".

