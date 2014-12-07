ارتفاع نسبة "هروب" من الوظائف التعليمية

أرجعت المؤسسة العامة للتقاعد، التقاعد المبكر أحد أهم الأسباب التي أدت إلى نشوء العجز في حساباتها، وأوضحت المؤسسة تفاوت تأثير التقاعد المبكر بين الأنظمة، حيث إن نسبة تأثيره في نظام التقاعد العسكري منخفضة، وعلى العكس من ذلك فإن له تأثيرا كبيرا على النظام التقاعد المدني، بحسب تقرير نشرته صحيفة "مكة".

وكشفت المؤسسة في تقريرها طبقاً للصحيفة، عن نسبة التقاعد المبكر في النظامين المدني والعسكري خلال العشر سنوات الماضية (2003-2013) حيث تمثل نسبة التقاعد المبكر في النظام المدني 56%، واصفة هذه النسبة بالمرتفعة جدا، بينما يتقاعد 18% من نظام التقاعد العسكري مبكرا، وفصلت المؤسسة نسبة التقاعد المبكر في النظام المدني حسب السلالم الوظيفية.

وكشف التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد 1434/1435، ارتفاع التقاعد المبكر في الوظائف التعليمية، حيث يتقاعد 87% مبكرا وهي أعلى نسبة في السلالم الوظيفية.

وأشارت المؤسسة إلى أن سلم الوظائف التعليمية يشكل الثقل الأكبر في عدد المتقاعدين مبكرا، حيث بلغ عدد المتقاعدين مبكرا من سلم الوظائف التعليمية 44 ألفا و823 متقاعدا، من إجمالي عدد المتقاعدين مبكرا والبالغ 64 ألفا و86 بنسبة 70%، هذا وبالرغم من أن نسبة المشتركين في نظام التقاعد المدني تحت سلم الوظائف التعليمية تبلغ 49%.

وأبانت المؤسسة أن نسبة التقاعد مبكرا مرتفعة في سلالم الخطوط الجوية العربية السعودية، حيث يصل إلى 79% ويعود سبب النسبة العالية إلى تحفيز الموظفين على التقاعد المبكر في هذا السلم نتيجة لتخصيص القطاع.