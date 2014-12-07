نجران.. وفاة سجين بعد مشاجرة

لقي مقيم مصرعه وأصيب سبعة آخرون في مشاجرة جماعية في سجن منطقة نجران يوم أمس الأول .

وفي التفاصيل وطبقا لما ذكره مساعد الناطق الرسمي للمديرية العامة للسجون الرائد عبدالله الحربي لصحيفة الرياض بأنه في مساء يوم الخميس الماضي نشبت مشاجرة في سجن نجران بين سجينين من الأجانب وتدخلت مجموعة سجناء لفض الاشتباك ونتج عن هذه المشاجرة وفاة أحد السجناء وإصابة سبعة بإصابات متفرقة تم إحالتهم على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وقال الرائد الحربي بأنه تم إحالة كامل القضية لجهة الاختصاص لإكمال اللازم حيال استكمال التحقيق.