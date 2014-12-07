90% من مرضى الإيدز لا يعلمون إصابتهم

كشف مساعد مدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف الدكتور صلاح الدين محفوظ في تصريحات نقلتها صحيفة "المدينة" أن 90% من الأشخاص من حاملي فيروس «الإيدز» لا يعرفون أنهم مرضى، بحكم الخوف والعزوف عن الفحص والتحليل، كما أن معدلات الإصابة به لا تزال مرتفعة خاصة في دول العالم النامي. مشيرًا إلى أن اليوم العالمي لمكافحة الإيدز هذا العام سيركز على تكثيف الخدمات الوقائية والعلاجية للمرض تماشيًا مع إرشادات منظمة الصحة العالمية WHO.

جاء ذلك خلال احتفال المجمع بمناسبة اليوم العالي للإيدز والذي يقام تحت شعار «علاج مدى الحياة ووقاية مدى الحياة» تخلله محاضرة تحدث فيها أحد الأطباء بقسم مكافحة العدوى بالمستشفى عن التاريخ المرضى لفيروس الإيدز وطرق انتقاله والوقاية منه بحضور عدد من قيادات صحة الطائف ومجموعة من منسوبي التعليم، كما أقيم معرض مصاحب للفعالية أشرف عليه قسم التوعية الصحية بالمجمع بالتعاون مع قسم الصيدلة وقسم المختبر وقسم التغذية اشتمل على مطويات ونشرات توعويه عن مرض الإيدز.