آل الشيخ يعلن تطهير الهيئة من قادتها "المسيئين"

أعلن رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبداللطيف آل الشيخ، تطهير جهاز الهيئة من قادتها "المسيئين". وقال في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة "الرياض" في عددها صباح اليوم إن نجاح الخطة التدريبية الطموحة في تطهير مرفق الهيئة من بعض القيادات السابقة التي كانت تسيء للهيئة، مؤكداً أن "مديري الإدارات يستطيعون الآن إدارة مرفق الهيئة فيما هو جالس في منزله".

وأوضح أن بيئة الهيئة الآن أصبحت جاذبة، مستشهدا في الوقت نفسه بأعداد المتقدمين للانخراط في أعمال الهيئة أو الانتقال لها من وزارات أخرى يوميا، وبرهن ذلك الجذب أيضا بالإعلان عن 270 وظيفة، وتقدم لها 33 ألف مواطن، وهذا يدل على الرغبة في العمل.

ونفى على هامش تدشين برنامج آفاق الإلكتروني لتدريب منسوبي الرئاسة وفقاً لصحيفة، وجود الحاجة في ابتعاث أعضاء من الهيئة خارج المملكة، مبررا ذلك بوجود الجامعات المتميزة والكليات المتفوقة التي تزخر بها المملكة، إلا أنه أوضح وجود عدد من المبتعثين لا يتجاوزون عددهم أصابع اليد ولظروف معينة، إما تعاطف مع ظروفه أو دوافع إنسانية كمرافقة ابنته في البعثة أو زوجته، ونعينه على ذلك ونحقق له ما يرغب، وهي حالات نادرة بشرط الاستفادة منه في الجهاز.