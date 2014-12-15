المنيع: تغطية الوجه حماية للنساء من مرضى القلوب

وصف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع بعض بني البشر بأنهم من ذوي القلوب المريضة، وأنهم قد يلحقون الضرر بالنساء اللواتي أخذن برأي جواز كشف الوجه، مبيناً أن كشف وجه المرأة اختلف فيه العلماء، إلا أنه أكد أن تغطية الوجه حماية للنساء من ذوي "القلوب المريضة".

وأوضح المنيع في تصريحات خاصة بصحيفة الوطن أن" الحجاب الشرعي هو التزام المرأة بما يحفظ عليها كرامتها وعفتها وبعدها عن أي شبهات من شأنها الطمع فيها من الجنس الآخر، مضيفا "الحجاب تغطية كامل الجسد للمرأة، واختلف العلماء فيما لو كان الوجه مما يجب على النساء تغطيته أم لا، فهذا محل خلاف بينهم".