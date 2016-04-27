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العربية السعودية السعودية ... رؤية ٢٠٣٠

ولي العهد: أدعم أخي وعضيدي ويدي اليمنى محمد بن سلمان

المصدر: العربية.نت
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أثنى الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، الثلاثاء على "رؤية السعودية 2030" الطموحة، التي أطلقتها البلاد. وقال في تغريدة له على حسابه في تويتر: "أهنئ الوطن بإطلاق رؤية السعودية 2030. وأدعم عضيدي وأخي ويدي اليمنى محمد بن سلمان على هذه الرؤية الطموحة. حفظ الله ملكنا، وحفظ وطننا".

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر الاثنين مشروع "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، وطلب من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وضع آليات وترتيبات لتنفيذ هذه الرؤية، وطلب أيضاً من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تنفيذ هذه الرؤية.

كلمات دالّة

#السعودية, #ولي العهد, #رؤية المملكة العربية السعودية 2030, #ولي ولي العهد
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