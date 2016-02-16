يعد ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية الذي أنشئ عام 1956 في العاصمة السعودية الرياض واحدا من أفضل الميادين المميزة بالشرق الأوسط حيث دقة التصميم والموقع الذي اختير بعناية ليصبح ميداناً لممارسة رياضة سباقات الخيول يبعد عن مدينة الرياض 40 كم شمالا ويقع على مساحة تقدر ب9 كيلو متر مربع.

ويقدم الميدان في مسابقاته الكثير من الجوائز النقدية والعينية للخيول الفائزة ومشاركة الجمهور للحصول أيضا على السحب خلال السباقات المقامة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع كما حرصت إدارة النادي على إشراك الأسر المنتجة ودعمها خلال تخصيص مكان مناسب لتقديم ما لديهم من منتوجات محلية. "العربية نت" تجولت داخل الميدان وتعرفت عن قرب على هذا الصرح العملاق ورصدته في صور.