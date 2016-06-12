بالصور.. المسجد الحرام من ارتفاع 1000 متر

رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" بمكة المكرمة من الجو ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين والزوار في ساحات المسجد الحرام وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة، ويحظون بالعناية والاهتمام من جميع القطاعات الحكومية.

ومن ارتفاع 1000 متر تنوعت لقطات المصورين التي أبرزت بأبعاد مختلفة انسيابية تدفق قاصدي بيت الله الحرام وتنقلاتهم بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام والتوسعات الكبيرة التي نفذتها وتنفذها حكومة السعودية في المسجد الحرام، سواء في صحن المطاف أو المسعى أو الساحات الخارجية للمسجد الحرام.

وأبرزت عدسة "واس" لأكثر من ساعة في سماء مكة المكرمة المشاريع التنموية التي يجري تشييدها في العاصمة المقدسة.