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العربية السعودية قصة مصورة

بالصور.. زيارة ولي ولي العهد السعودي إلى واشنطن

المصدر: الرياض – العربية نت
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أنهى ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الجمعة، زيارة ناجحة إلى واشنطن حيث سيغادر صباح السبت إلى سان فرانسيسكو في المرحلة الثانية من جولته الأميركية.

خلال الزيارة التي دامت خمسة أيام، التقى الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأميركي وعدداً من المسؤولين الذين بحث معهم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

اليوم الأول، التقى فيه ولي ولي العهد السعودي بوزير خارجية أميركا، جون كيري، وركزت الاجتماعات أيضاً على الملفات الإقليمية الساخنة، خصوصاً اليمن وسوريا والعراق ومحاربة "داعش".

في اليوم الثاني، الثلاثاء الماضي، التقى ولي ولي العهد السعودي مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" CIA جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر، في فرجينيا، حيث بحث معهما ملف الإرهاب والتعاون الأمني والاستخباراتي.

أما اليوم الثالث، الأربعاء الماضي، فاجتمع ولي ولي العهد السعودي في واشنطن، مع رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين.

وجرى خلال الاجتماع بحث التعاون القائم بين البلدين، في عدد من المجالات المشتركة، والسبل الكفيلة بتطويره، إلى جانب جملة من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما اجتمع ولي ولي العهد مع زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب نانسي بيلوسي. وكذلك عقد ولي ولي العهد عدداً من الاجتماعات الثنائية والموسعة مع رؤساء وأعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب في مختلف اللجان، حيث التقى الأمير محمد بن سلمان برؤساء وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ، ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة القضاء في مجلس النواب.

وجرى خلال اللقاءات تبادل الآراء حول تطوير التعاون بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية في عدد من الجوانب السياسية والأمنية. والتقى الأمير محمد بن سلمان في مقر إقامته بواشنطن وزيرة التجارة الأميركية بيني بريتزكر. وجرى خلال اللقاء بحث المجالات التجارية، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

هذا والتقى ولي ولي العهد السعودي مع وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر في واشنطن، وشدد ولي ولي العهد على حرص السعودية في هذا الظرف على مجابهة المخاطر المحيطة بالمنطقة من إرهاب وصراعات، مؤكدا أن واشنطن "حليف للرياض".

في اليوم الخامس من الزيارة لواشنطن، اجتمع ولي ولي العهد السعودي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، وتطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.

وعبر الرئيس الأميركي عن التزام الولايات المتحدة الأميركية بمواصلة التعاون مع المملكة لما فيه مصلحة البلدين، والعمل مع السعودية لدعم أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، والتحديات التي تواجهها المنطقة.

محمد بن سلمان وجون كيري محمد بن سلمان وجون كيري
جانب من مشاورات الأمير محمد بن سلمان مع المسؤولين الأميركيين جانب من مشاورات الأمير محمد بن سلمان مع المسؤولين الأميركيين
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر
ولي ولي العهد ورئيس مجلس النواب الأميركي ورؤساء وأعضاء اللجان بالكونغرس ولي ولي العهد ورئيس مجلس النواب الأميركي ورؤساء وأعضاء اللجان بالكونغرس
لقاء ولي ولي العهد مع وزيرة التجارة الأميركية بيني بريتزكر لقاء ولي ولي العهد مع وزيرة التجارة الأميركية بيني بريتزكر
الرئيس الأميركي باراك أوباما يستقبل ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض الرئيس الأميركي باراك أوباما يستقبل ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض
محمد بن سلمان والمبتعثين محمد بن سلمان والمبتعثين
أوباما والأمير محمد بن سلمان أوباما والأمير محمد بن سلمان
صور وصول محمد بن سلمان للبيت الأبيض صور وصول محمد بن سلمان للبيت الأبيض
محمد بن سلمان وآشتون كارتر محمد بن سلمان وآشتون كارتر
محمد بن سلمان مع كيري محمد بن سلمان مع كيري
صور محمد بن سلمان مع بول راين رئيس مجلس النواب الأميركي صور محمد بن سلمان مع بول راين رئيس مجلس النواب الأميركي

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