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العربية السعودية ترمب في السعودية

بالفيديو.. تاريخ القمم السعودية الأميركية خلال 70 عاما

المصدر: العربية.نت
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آمال الدول العربية والإسلامية معلقة بالزيارة التاريخية المرتقبة للرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، إلى #السعودية، وعقد قمة سعودية أميركية وأخرى خليجية أميركية، وثالثة عربية- إسلامية أميركية.

واتسمت العلاقات السعودية الأميركية بالخصوصية طوال أكثر من نصف قرن، ونستعرض لقاءات القمم السعودية الأميركية خلال 70 عاما:

الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس فرانكلين #روزفلت
المكان: قرب السويس - مصر
التاريخ: 14 فبراير 1945

الملك سعود بن عبدالعزيز والرئيس #أيزنهاور
المكان: واشنطن.
التاريخ: 1957

الملك سعود يلتقي الرئيس جون #كينيدي
المكان: فلوريدا
التاريخ: 1962

#الملك_فيصل والرئيس #جونسون
المكان: واشنطن
التاريخ: 1966

الملك فيصل والرئيس نيكسون
المكان: واشنطن
التاريخ: 1971

قمة ثانية بين الملك فيصل والرئيس نيكسون
المكان: الرياض
التاريخ: 1974

الملك خالد والرئيس كارتر
المكان: واشنطن
التاريخ: 1978

#الملك_فهد يلتقي الرئيس ريغان
التاريخ: 1985
المكان: واشنطن

الملك فهد والرئيس جورج بوش الأب
المكان: جدة
التاريخ: 1990

الملك فهد والرئيس كلينتون
المكان: الرياض
التاريخ: 1994

الملك عبد الله والرئيس جورج بوش الابن
المكان: تكساس والرياض
التاريخ: 2005 و 2008

الملك عبد الله والرئيس أوباما
المكان: الرياض
التاريخ: يناير 2009

#الملك_سلمان والرئيس أوباما
التاريخ: يناير وسبتمبر 2015
المكان: الرياض وواشنطن

كلمات دالّة

#ترمب, #السعودية, #روزفلت, #أيزنهاور, #كينيدي, #الملك فيصل, #جونسون, #الملك فهد, #الملك سلمان, #كارتر

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