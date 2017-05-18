بالفيديو.. تاريخ القمم السعودية الأميركية خلال 70 عاما

آمال الدول العربية والإسلامية معلقة بالزيارة التاريخية المرتقبة للرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، إلى #السعودية، وعقد قمة سعودية أميركية وأخرى خليجية أميركية، وثالثة عربية- إسلامية أميركية.

واتسمت العلاقات السعودية الأميركية بالخصوصية طوال أكثر من نصف قرن، ونستعرض لقاءات القمم السعودية الأميركية خلال 70 عاما:

الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس فرانكلين #روزفلت

المكان: قرب السويس - مصر

التاريخ: 14 فبراير 1945

الملك سعود بن عبدالعزيز والرئيس #أيزنهاور

المكان: واشنطن.

التاريخ: 1957

الملك سعود يلتقي الرئيس جون #كينيدي

المكان: فلوريدا

التاريخ: 1962

#الملك_فيصل والرئيس #جونسون

المكان: واشنطن

التاريخ: 1966

الملك فيصل والرئيس نيكسون

المكان: واشنطن

التاريخ: 1971

قمة ثانية بين الملك فيصل والرئيس نيكسون

المكان: الرياض

التاريخ: 1974

الملك خالد والرئيس كارتر

المكان: واشنطن

التاريخ: 1978

#الملك_فهد يلتقي الرئيس ريغان

التاريخ: 1985

المكان: واشنطن

الملك فهد والرئيس جورج بوش الأب

المكان: جدة

التاريخ: 1990

الملك فهد والرئيس كلينتون

المكان: الرياض

التاريخ: 1994

الملك عبد الله والرئيس جورج بوش الابن

المكان: تكساس والرياض

التاريخ: 2005 و 2008

الملك عبد الله والرئيس أوباما

المكان: الرياض

التاريخ: يناير 2009

#الملك_سلمان والرئيس أوباما

التاريخ: يناير وسبتمبر 2015

المكان: الرياض وواشنطن