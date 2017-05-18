بالفيديو.. تاريخ القمم السعودية الأميركية خلال 70 عاما

آمال الدول العربية والإسلامية معلقة بالزيارة التاريخية المرتقبة للرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، إلى #السعودية، وعقد قمة سعودية أميركية وأخرى خليجية أميركية، وثالثة عربية- إسلامية أميركية.
واتسمت العلاقات السعودية الأميركية بالخصوصية طوال أكثر من نصف قرن، ونستعرض لقاءات القمم السعودية الأميركية خلال 70 عاما:
الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس فرانكلين #روزفلت
المكان: قرب السويس - مصر
التاريخ: 14 فبراير 1945
الملك سعود بن عبدالعزيز والرئيس #أيزنهاور
المكان: واشنطن.
التاريخ: 1957
الملك سعود يلتقي الرئيس جون #كينيدي
المكان: فلوريدا
التاريخ: 1962
#الملك_فيصل والرئيس #جونسون
المكان: واشنطن
التاريخ: 1966
الملك فيصل والرئيس نيكسون
المكان: واشنطن
التاريخ: 1971
قمة ثانية بين الملك فيصل والرئيس نيكسون
المكان: الرياض
التاريخ: 1974
الملك خالد والرئيس كارتر
المكان: واشنطن
التاريخ: 1978
#الملك_فهد يلتقي الرئيس ريغان
التاريخ: 1985
المكان: واشنطن
الملك فهد والرئيس جورج بوش الأب
المكان: جدة
التاريخ: 1990
الملك فهد والرئيس كلينتون
المكان: الرياض
التاريخ: 1994
الملك عبد الله والرئيس جورج بوش الابن
المكان: تكساس والرياض
التاريخ: 2005 و 2008
الملك عبد الله والرئيس أوباما
المكان: الرياض
التاريخ: يناير 2009
#الملك_سلمان والرئيس أوباما
التاريخ: يناير وسبتمبر 2015
المكان: الرياض وواشنطن