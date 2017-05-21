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إيفانكا ترمب:تعلمت من تحديات القيادات النسائية السعودية

المصدر: العربية.نت
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غردت ابنة الرئيس الأميركي، #إيفانكا_ترمب، على صفحتها على تويتر بعد لقائها القيادات النسائية السعودية: "التقيت اليوم مع القيادات النسائية السعودية وتعلمت مباشرة من إنجازاتهن وتحدياتهن ورؤيتهن المستقبلية".

وكانت إيفانكا قد غردت، في وقت سابق، بعد وصولها #السعودية، معبرة عن سعادتها بالاستقبال الحار الذي حظيت به من #الملك_سلمان وعائلته، قائلة: "تشرفت بالاستقبال الحار الذي لقيناه من الملك سلمان وعائلته".

ووصلت مع زوجها جاريد #كوشنير إلى مقر إقامة الوفد الرئاسي الأميركي بفندق في #الرياض السبت.

كلمات دالّة

#إيفانكا ترمب, #السعودية, #الملك سلمان, #كوشنير, #الرياض
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