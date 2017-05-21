إيفانكا تغرد من الرياض: تشرفت باستقبال الملك وعائلته

غردت ابنة الرئيس الأميركي #إيفانكا ترمب بعد وصولها #السعودية، وكتبت #إيفانكا معبرة عن سعادتها بالاستقبال الحار الذي حظيت به من #الملك_سلمان وعائلته.

وغردت إيفانكا "تشرفت بالاستقبال الحار الذي لقيناه من الملك سلمان وعائلته".

Honored by the warm welcome we received in Riyadh from King Salman and his family. #POTUSAbroad pic.twitter.com/GuinMfE1QH — Ivanka Trump (@IvankaTrump) May 20, 2017

ووصلت ابنة الرئيس الأميركي #إيفانكا ترمب، وزوجها جاريد #كوشنير، إلى مقر إقامة الوفد الرئاسي الأميركي بفندق في الرياض أمس.

ودخلت إيفانكا الفندق ممسكة بيد زوجها، مرتدية فستاناً أسود طويلاً به ورود بيضاء.