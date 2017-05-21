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العربية السعودية ترمب في السعودية

إيفانكا تغرد من الرياض: تشرفت باستقبال الملك وعائلته

المصدر: العربية.نت
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غردت ابنة الرئيس الأميركي #إيفانكا ترمب بعد وصولها #السعودية، وكتبت #إيفانكا معبرة عن سعادتها بالاستقبال الحار الذي حظيت به من #الملك_سلمان وعائلته.

وغردت إيفانكا "تشرفت بالاستقبال الحار الذي لقيناه من الملك سلمان وعائلته".

ووصلت ابنة الرئيس الأميركي #إيفانكا ترمب، وزوجها جاريد #كوشنير، إلى مقر إقامة الوفد الرئاسي الأميركي بفندق في الرياض أمس.

ودخلت إيفانكا الفندق ممسكة بيد زوجها، مرتدية فستاناً أسود طويلاً به ورود بيضاء.

كلمات دالّة

#إيفانكا, #السعودية, #الملك سلمان, #كوشنير
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