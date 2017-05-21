الملك سلمان وترمب يفتتحان مركز "اعتدال" لمكافحة التطرف

بدأت مراسم افتتاح مركز "اعتدال" لمواجهة الفكر المتطرف في الرياض وذلك بحضور #العاهل_السعودي #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، وبمشاركة قادة 55 دولة إسلامية.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة أطلقتها #السعودية لمحاربة الإرهاب، فيما توافد الزعماء المشاركون في #القمة_الإسلامية_الأميركية إلى مقر المركز لحضور افتتاحه.

ويهدف المركز لمنع انتشار #الأفكار_المتطرفة، حيث يعتمد سياسة تعزيز #التسامح ودعم نشر #الحوار الإيجابي.

كما يأتي افتتاح المركز ليجسد جهود #السعودية الدولية لمنع انتشار التطرف. فقد أطلقت المملكة مبادرات عدة لمحاربة الإرهاب، كما أنشأت مراكز للقضاء على الفكر المتطرف.

واستضافت #الرياض في 2005 المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب.

وكانت السعودية أول دولة توقع على #معاهدة_مكافحة_الإرهاب_الدولي عام 2000، حيث تبذل المملكة جهوداً كبيرة لدراسة الظواهر الإرهابية.

كما بادرت السعودية بإنشاء مركز لإعادة تأهيل #ضحايا_الفكر_المتطرف.