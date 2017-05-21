بالصور.. ميلانيا ترمب تزور مدرسة أميركية في الرياض

زارت السيدة الأولى الأميركية، #ميلانيا_ترمب، الأحد، #مدرسة_أميركية دولية في #الرياض، وذلك في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب إلى #السعودية.

وقامت السيدة الأولى خلال زيارتها للمدرسة بمداعبة عدد من الأطفال، وتبادلت حوارات معهم، فيما بدت البسمة واضحة على وجوه الجميع ووجه #ميلانيا تحديداً.

وغردت ميلانيا على حسابها على تويتر قائلة: "لقد أمضيت وقتاً رائعاً مع الطلاب في المدرسة الأميركية الدولية بالرياض اليوم".

وبدأ الرئيس الأميركي، أمس السبت، زيارة تاريخية إلى #السعودية، تتضمن قمة سعودية أميركية، وقمة خليجية أميركية، وقمة إسلامية أميركية. ويجري #ترمب خلال هذه الزيارة العديد من اللقاءات مع زعماء الدول العربية والإسلامية.