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بالصور.. ميلانيا ترمب تزور مدرسة أميركية في الرياض

المصدر: الرياض – العربية.نت
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زارت السيدة الأولى الأميركية، #ميلانيا_ترمب، الأحد، #مدرسة_أميركية دولية في #الرياض، وذلك في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب إلى #السعودية.

وقامت السيدة الأولى خلال زيارتها للمدرسة بمداعبة عدد من الأطفال، وتبادلت حوارات معهم، فيما بدت البسمة واضحة على وجوه الجميع ووجه #ميلانيا تحديداً.

وغردت ميلانيا على حسابها على تويتر قائلة: "لقد أمضيت وقتاً رائعاً مع الطلاب في المدرسة الأميركية الدولية بالرياض اليوم".

وبدأ الرئيس الأميركي، أمس السبت، زيارة تاريخية إلى #السعودية، تتضمن قمة سعودية أميركية، وقمة خليجية أميركية، وقمة إسلامية أميركية. ويجري #ترمب خلال هذه الزيارة العديد من اللقاءات مع زعماء الدول العربية والإسلامية.

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