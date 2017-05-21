ترمب عن السعودية: السلام يبدأ هنا من هذه الأرض المقدسة

شكر #الرئيس_الأميركي #دونالد_ترمب، اليوم الأحد، خلال كلمته التي وجهها بالقمة الإسلامية الأميركية بالرياض، المملكة العربية السعودية على الحفاوة والضيافة الرائعة منذ لحظة وصوله، مضيفاً: "اليوم نبدأ فصلا جديدا في الشراكة مع السعودية".

وأضاف أنه تعهد أن يعزز صداقات الشعب الأميركي، وأن يبني #تحالفات جديدة، مشيراً إلى أن #الاتفاقات الموقعة مع #السعودية ستؤمن آلاف فرص العمل في البلدين، كما أن اتفاقات التعاون العسكري ستساعد #الجيش_السعودي على لعب دور أكبر، مثمناً دور السعودية والتحالف العربي ضد المتمردين في #اليمن.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه "يهدف إلى السلام والأمن والازدهار في هذه المنطقة وبقية أنحاء العالم"، مؤكداً أن مسيرة السلام "تبدأ هنا من هذه الأرض المقدسة"، مشيراً إلى أن "السعودية وطن لأقدس الأماكن".

وقال ترمب إن الشرق الأوسط يجب أن يتحول إلى أحد مراكز التجارة العالمية، مضيفاً أن "هذه القمة تمثل بداية السلام ليس فقط في الشرق الأوسط بل في العالم"، وأن "هذه القمة ستعلن بداية نهاية من ينشر الإرهاب".

كما ثمن الرئيس الأميركي خطوة افتتاح مركز مكافحة التطرف في الرياض، واصفاً إياها بالخطوة "التاريخية"، مؤكداً أن المركز الجديد يوضح أن المسلمين عليهم الدور الأكبر في #محاربة_الإرهاب.