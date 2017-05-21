الجبير وتيلرسون: معاً ضد الإرهاب وتدخلات إيران

قال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، الأحد، إن #الحرب_على_الإرهاب لا علاقة لها بالأديان أو الطوائف أو الأعراق. وأشار #تيلرسون إلى أن #إيران تواصل تدخلاتها في #اليمن و #العراق و #سوريا، كما تواصل دعمها لحزب الله، مضيفاً أن واشنطن ستواصل فرض #العقوبات على إيران.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي عادل #الجبير، عقب اختتام القمة الإسلامية الأميركية برئاسة #العاهل_السعودي #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، وزعماء نحو 55 دولة عربية وإسلامية.

وأضاف تيلرسون أن على إيران وقف رواتب المقاتلين في دول المنطقة، حيث إنها تواصل أنشطة الهيمنة في المنطقة، مشددا على أنه على إيران وقف دعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول الجوار.

وقال وزير الخارجية الأميركي "إننا نأمل أن يبذل المسلمون جهودا في فهم قلق الشعب الأميركي".

من جانبه، قال الجبير إن "من يقتل نفسا بريئة بدون حق فهو إرهابي"، مضيفاً: "نثق في وعود الرئيس الأميركي وندعمه في جهود إحلال السلام".

وأكد الجبير أن الرياض تثمن جهود الرئيس ترمب، وتتطلع للعمل معه في كافة المجالات، مشيراً إلى أن ما يواجهه العالم ليس حرب ثقافات، بل هي حرب بين الخير والشر، و"هذا المؤتمر هو خطوة أولى للعمل معاً ضد قوى الشر"، مشدداً على أنه "يجب أن نسحب البساط من تحت أقدام قوى الشر من #الإرهابيين ".