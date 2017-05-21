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العربية السعودية ترمب في السعودية

شاهد أروع صور اختطفتها عدسات المصورين من قمم الرياض

المصدر: دبي - العربية.نت
الملك سلمان والرئيس ترمب
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اختتم #العاهل_السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أعمال #القمة_الإسلامية_الأميركية في الرياض، الأحد، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يقوم بزيارة تاريخية للمملكة العربية #السعودية، وذلك بمشاركة 55 دولة عربية وإسلامية.

وكان وزير الثقافة والإعلام الدكتور #عواد_بن_صالح_العواد #قد قال إن أكثر من 500 #إعلامي من مختلف دول العالم شاركوا في تغطية القمم المشتركة الثلاث التي دعا إليها #الملك_سلمان في #الرياض، الأولى كانت بين #السعودية و #الولايات_المتحدة، والثانية قمة #مجلس_التعاون_الخليجي والولايات المتحدة، والثالثة القمة العربية الإسلامية الأميركية، معتبرا أن هذا الحدث التاريخي يعّد من أبرز الأحداث الإعلامية التي تشهدها المملكة.

"العربية.نت" اختارت مجموعة من أروع صور الحضور من بين آلاف الصور التي التقطها مصورو الوكالات والصحف العربية والعالمية، التي شهد صحفيوها ومصوروها هذا الحدث التاريخي.

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