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العربية السعودية ترمب في السعودية

ماذا قال الملك سلمان لترمب عن العرضة والأكلات الشعبية

المصدر: العربية.نت ـ محمد الحربي
الملك سلمان والرئيس ترمب وميلانيا ترمب
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في أحد أهم #المواقع التاريخية للسعودية، كانت هناك #ضيافة بطريقة مختلفة من قبل #خادم_الحرمين_الشريفين لضيفه رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد #ترمب .

فمع دخول خادم الحرمين الشريفين والرئيس ترمب إلى مركز الملك عبد العزيز التاريخي كانت أصوات #العرضة #السعودية تتعالى وسط قرع #الطبول إيذاناً ببدء "العرضة".

شرح #الملك_سلمان لضيفه #ترمب أنها رقصة الحرب، حيث اشترك الملك سلمان، والرئيس ترمب في أدائها بالقرب من حامل #العلم السعودي.

الرئيس الأميركي ترمب حاول أن يجاري حركات العرضة، بينما كان الملك سلمان يردد أبيات #الشعر التي يشيلها الطرفان.

وخلال الدخول في جنبات #القصر #التاريخي الذي يضم تاريخاً متعدداً للسعودية إبان توحيدها على يد #الملك_عبد_العزيز ، قدمت بعض #الأكلات #الشعبية مع #القهوة .

ترمب الملك سلمان ترمب الملك سلمان

شرح الملك سلمان بعضاً من أسماء الأكلات للرئيس ترمب. وكانت السلة تحمل #تمراً ، و #كليجة، و #معمولاً، و #إقط_الحليب .

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