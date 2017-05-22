بالصور.. شباب سعوديون يوثقون زيارة ترمب في تويتر

في أحداث تاريخية، يظهر أشخاص متميزون نعرفهم من صورهم التي يقومون بالتقاطها. المخرج السعودي #بدر_الحمود_بادر إلى نشر سلسلة من الصور التي التقطها مصورون سعوديون في حسابه "توتير" لزيارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب للعاصمة #السعودية_الرياض واستقبال #خادم_الحرمين الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزيز له، مع توصيف مختصر لاسم المصور وحالة الصورة ونوع اللقطة وسر تميزها.

مبادرة المخرج الحمود، التقطها المصورون للتنافس، وتقديم مزيدٍ من الجهد والإبداع لالتقاط صور تظهر جانبا مختلفا وجديدا لمراسم استقبال الرئيس ترمب، بعيدا عن الرسميات وأقرب للعفوية، وهو ما شكّل معرضا للصور الملهمة في #توتير.

وغيرت لقطات هؤلاء المصورين النمط الرسمي للصور الصحفية وذلك من خلال تقديمها لمفاهيم جديدة، مما كان سببا لتهافت الصحف عليها فضلا عن انتشارها الواسع في مواقع #التواصل_الاجتماعي .