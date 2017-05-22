ترمب يغادر السعودية بعد زيارة تاريخية

غادر الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، #الرياض، بعد زيارة رسمية وتاريخية إلى #السعودية شارك فيها في ثلاث قمم هي #القمة_السعودية_الأميركية و #القمة_الخليجية_الأميركية و #القمة_الإسلامية_الأميركية غير المسبوقة.



كما شارك ترمب في افتتاح مركز "اعتدال" لمكافحة الفكر المتطرف، وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الدفاعية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية و #الولايات_المتحدة.

وكان ترمب قد شكر المملكة، خلال كلمة وجهها في #القمة_الإسلامية_الأميركية بالرياض، الأحد، على الحفاوة والضيافة الرائعة منذ لحظة وصوله، قائلاً: "اليوم نبدأ فصلاً جديداً في الشراكة مع السعودية".