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ترمب يغادر السعودية بعد زيارة تاريخية

المصدر: العربية.نت
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غادر الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، #الرياض، بعد زيارة رسمية وتاريخية إلى #السعودية شارك فيها في ثلاث قمم هي #القمة_السعودية_الأميركية و #القمة_الخليجية_الأميركية و #القمة_الإسلامية_الأميركية غير المسبوقة.

كما شارك ترمب في افتتاح مركز "اعتدال" لمكافحة الفكر المتطرف، وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الدفاعية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية و #الولايات_المتحدة.

وكان ترمب قد شكر المملكة، خلال كلمة وجهها في #القمة_الإسلامية_الأميركية بالرياض، الأحد، على الحفاوة والضيافة الرائعة منذ لحظة وصوله، قائلاً: "اليوم نبدأ فصلاً جديداً في الشراكة مع السعودية".

كلمات دالّة

#ترمب, #السعودية, #تحالفات, #الاتفاقيات, #الجيش السعودي, #اليمن, #محاربة الإرهاب, #القمة الإسلامية الأميركية, #الرياض, #القمة السعودية الأميركية, #القمة الخليجية الأميركية, #الولايات المتحدة
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