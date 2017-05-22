شاهد.. لقطات سينمائية بديعة لقمة الرياض

على طريقة أفلام "هوليوود" السينمائية، نجح فريق سعوي من صانعي #الأفلام، وفي زمن قياسي من إنتاج مادة وثائقية عن فعاليات #القمة_السعودية_الأميركية التي شهدتها #الرياض، مسجلين بذلك قالباً جديداً لنظام تغطيات القمم الرئاسية وهو #الفن_السينمائي، بعدما كانت القمم دائماً محصورة على الصحافيين والمصورين التلفزيونيين.

الفيلم الذي بدا بلقطة دلالية عبارة مشهد من الجو لقبة ومأذنة مسجد، تضمن العديد من #المشاهد_التعبيرية، ابتداء بوصول الرئيس دونالد #ترمب لمطار الرياض، مررواً بمراسم استقباله، وانتهاء بمشاركته رقصة #العرضة الشعبية، حيث تم كل ذلك بلقطات سينمائية مشبعة نجحت في اصطياد اللقطات المميزة لرجال السياسة حاملة معها الكثير من الرسائل والحوارات.

تعليقاً على الفيلم، قال #وائل_زمزمي، رئيس لجنة الأفلام بجمعية الثقافة والفنون، إن بادرة تمكين الشباب السعودي المبدع وصانعي الأفلام وإعطائهم الفرصة لتوثيق أهم حدث في #السعودية، هي بادرة طيبة، مشيراً في حديثه لـ"العربية.نت" إلى أن الفيلم أعطى للقمة نظرة أخرى مختلفة غير النظرة التي تعودنا عليها في الصحافة وهي سابقة تحدث لأول مرة.

وقال زمزمي إنه يتنبأ بمستقبل مشرق لصناعة الأفلام بالسعودية، وسيكون هناك يوماً "سعوديوود" على غرار هوليوود وبوليوود، وإن السعودية ستكون مقراً لإنتاج أفلام من نوع جديد، يبقى فقط أن نعطي الشباب الفرصة، وسوف يبدعون، كما رأينا في فيلم القمة. وأضاف: " #الأفلام_السعودية ستكون ذات هوية سعودية، انطلاقاً مما تحمله #المملكة من قيم وتاريخ وحضارة، وستكون مميزة بلا شك".

يذكر أن الفيلم حصد خلال 24 ساعة على أكثر من 9 ملايين مشاهدة، جزء منها مشاهدات من خارج السعودية، كما تم تداول الفيلم بشكل كبير في مواقع #التواصل_الاجتماعي والمواقع الإخبارية، هذا وقد جاء الفيلم خالياً من أي تعليق صوتي، ومتضمناً في استهلاله لبعض من الأبيات الشعرية في العرضة السعودية، إضافة إلى الموسيقى التصويرية.