فيديو.. "اعتدال" ذراع الحرب الفكرية العالمية ضد التطرف

جاء تأسيس مركز الحرب الفكرية "اعتدال"، وهو #مركز_عالمي يتبع #وزارة_الدفاع_السعودية، بهدف مواجهة جذور التطرف والإرهاب، وترسيخ مفاهيم الدين الحق، ليكمّل مساعي التصدي، وتجفيف منابع الإرهاب والتطرف، والذي يعمل عبر وسائل #التواصل_الاجتماعي، وتصحيح المغالطات، وكشف الأخطاء والشبهات وأساليب الخداع.

ويهدف المركز الذي يرأس مجلس أمنائه #الأمير_محمد_بن_سلمان_بن_عبد_العزيز #ولي_ولي_العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى كشف الأخطاء والمزاعم والشبهات وأساليب الخداع التي يروج لها التطرف والإرهاب، وإيضاح المنهج الشرعي الصحيح في قضايا التطرف والإرهاب، وتقديم مبادرات فكرية للعديد من الجهات داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى مبادرات فكرية للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

كما يهدف إلى الارتقاء بمستوى الوعي الصحيح للإسلام في الداخل الإسلامي وخارجه، وتحقيق المزيد من التأييد للصورة الذهنية الإيجابية عن حقيقة الإسلام عالمياً.

ويسعى المركز أيضاً إلى تحصين الشباب حول العالم من #الفكر_المتطرف عبر برامج متنوعة وقائية وعلاجية من خلال تفكيك الوسائل التي يسعى الإرهاب من خلالها لاستقطاب عناصره.

كما يسعى المركز إلى تقرير منهج الوسطية والاعتدال في الإسلام، وتقرير المفاهيم الصحيحة في قضايا عمل التطرف على تشويهها بتأويلاته الفاسدة وجرائمه البشعة.

ويسعى المركز إلى فهم الأدوات والمنهجيات التي تستخدمها #الجماعات_المتطرفة، وذلك بالتعاون الفعال مع العديد من المؤسسات والمراكز الفكرية والإعلامية.