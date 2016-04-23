إلى شاعر موهوب مبتدئ !

اعلم أنك ستظل مبتدئاً ، ذلك لأن كل شاعر موهوب هو مبتدِئ ! ، حين لا يعود مبتدئاً يفقد موهبته ! ، البداية ليست عيباً في الموهوب ، هي ميزته و فضيلته ، الفن كلّه أول الطريق ، لا منتصفه و لا منتهاه ! ، الخبرة في الفن ليست فضيلة ما لم تكن تمرّساً في البدايات ! ، فقط إن كانت كذلك هي فضيلة ، و فضيلة كبيرة أيضاً ، سحر الفن كله في قدرتك على تجديد ما يأتي لا أن تكرر الماضي ، الشاعر - الفنان عموماً - صاحب سوابق ! ، لكن عليه أن يرفض صحبتها له !

لا تفكّر في موسيقى الكلمات ، أعتذر : إن كنت تفكر في الوزن فهذه المقالة ليست لك ، لأنها لا تعتبرك موهوباً أصلاً ! ، ليس الشاعر من يعرف الوزن ، الشاعر من يجهل الكسر من الأساس ! ، موسيقاك أنفاسك ، إن أنتَ فكّرت كيف تتنفّس فلن يتسّع الوقت لجلب معنى ! ، على الأقل لن تتمكن من كتابة ما هو رشيق حقاً و جدير بأن يكون شعراً ، دع الموسيقى تفكّر عنك و تقودك إليك ، و لا تبحث عن الصواب قبل أن تقع عليه فيما يشبه الصدفة أو بارقة الإلهام ، إن كنت تعرف الصواب قبل أن تصل إليه فأنت تسير في درب غيرك !

في الفن : البحث عن الصواب قبل الوصول إليه خطأٌ أو خطيئةٌ ! ، لا تقلق : الموهوب لا يعرف الصواب قبل الوقوع عليه لكنه محصّن عن سواه ، يعرف الخطأ قبل الوقوع عليه أو عند الوقوع فيه ! ، لا بد أنك جرّبت هذا : تكتب بيتاً و لكن كلمة فيه لا تعجبك ، البيت موزون مكتمل و يفي بالمعنى ، غير أن كلمةً فيه تظل غير رائقةٍ لك ، تتململ ، تظل تحاول ، و فجأة تقع على كلمتك التي تريد ، تفرح بها و تشعر أن سطرك صار مشعّاً ، لا تتنازل عن فرح الطيران هذا ، هذه هي كلمتك التي انتظرتك حتى قبل أن تُولد ، و ستظل وفيةً لك حتى بعد الرحيل ، و هذا هو سطرك ، خطوك على الرمل ! ، اكتب لنفسك ، أنت واهم إن ظننتَ أنني أكتب هذه الرسالة لأبعثها لأحدٍ غيري !