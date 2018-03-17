نساؤنا في الأمم المتحدة

برئاسة الدكتورة تماضر الرماح، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، شاركت مجموعة من النساء السعوديات، يوم أول من أمس، في جلسة نقاشية للأمم المتحدة، لطرح البرامج الراهنة لتمكين المرأة في المملكة، ولتسليط الضوء على إنجازاتها في كافة المجالات. ويأتي هذا الحراك، ضمن حزمة من الجهود الرسمية لنقل الصورة الحقيقية لمكانة المرأة السعودية في مجتمعها وفي المجتمعات التي تسافر لها، إما للعمل أو للدراسة والبحث والتأهيل، بعد أن ظلت صورتها مغيبة في خطاب متشنج، لا يمثل القيم والمرتكزات الوسطية.

في السابق، كانت البرامج الخارجية، لتسويق الصورة الوطنية المشرقة، في إطار الجهود الفردية أو الجهود المؤسساتية المتحفظة أو الجهود المحكومة بسلطة الخطاب المتشنج، والتي تتحكم بمن يمثلنا وكيف يمثلنا!! أما اليوم، وباستعراض النساء المشاركات في وفد الأمم المتحدة، فإننا في بداية الطريق الصحيح، لعمل حقيقي يمثل كل الشرائح النسوية، ويعطيهن حقوقهن الكاملة في طرح آرائهن، بدون إملاءات ولا وصاية، حتى لو كان الرأي مخالف لوجهات نظر القائمين على بعض البرامج الرسمية.

* نقلا عن "الجزيرة"