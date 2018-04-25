«مسك» وجهنا الذي نسيناه وأبهر العالم !

لا أعلم ما الذي يمكن أن يُكتب عن «مسك الخيرية» ليعبر بشكل دقيق عن الدور العظيم الذي تلعبه على مستوى العالم لإعادة رسم الصورة الذهنية الحقيقية للسعوديين وثقافتهم في أذهان الشعوب الأخرى، هي مهمة صعبة فعلياً، فالإنصاف يُلزم الكاتب بأن يحيط بكل ما تقدمه هذه المؤسسة التي جالت خلال الأسابيع القليلة الماضية 10 مدن في 3 قارات تزامناً مع جولة سمو ولي العهد الأخيرة لتبهر الغرب بجمال حضارتنا وتكشف عن بهاء وجهنا الذي نسيناه في خضم الظروف والأحداث المتسارعة محلياً وإقليمياً.

تستمد مسك روحها الوثابة من شخصية مؤسسها الأمير المُلهم بلا شك، وهذا برأيي السبب الأبرز لتفردها بالدور الذي تلعبه، فهو في الواقع دور يوازي أدوار عدة وزارات وهيئات مجتمعة ما يثير الدهشة بحق، ويستحق الوقوف احتراماً له.

غطت جولة مسك الأخيرة - كما أسلفت - 10 مدن في 3 قارات و4 دول هي (مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا)، أقامت خلالها 22 فعالية مميزة، تحدث فيها أكثر من 80 متحدثاً ومتحدثة، بمشاركة نحو 300 متطوع ومتطوعة، وأكثر من 120 فناناً وفنانة، فيما بلغ عدد حضورها 8335 شخصاً.

أما المجالات التي غطتها تلك الفعاليات فهي (العمل غير الربحي، والابتكار والتقنية، والإعلام الرقمي الإبداعي، والثقافة والفن، والتعليم والتدريب)، والمثير حقاً أن هذه المؤسسة تمكنت خلال أسابيع فقط من عقد أكثر من 78 اجتماع عمل تمخضت عن توقيع 11 اتفاقية، كل اتفاقية منها تحتاج أشهراً من العمل في الظروف العادية لو كانت الجهة القائمة عليها من المنظومات التقليدية التي نعرفها في بلادنا جيداً.

أبرز الجهات الدولية التي وقعت تلك الاتفاقيات مع مسك: وكالة بلومبيرغ العالمية، واوراكل، واليونسكو، ومعهد العالم العربي في باريس، ومتحف اللوفر، وغيرها، كما عقدت مسك اتفاقية تعاون خاصة مع شركة جوجل لتدريب أكثر من 100 ألف طالب وطالبة في السعودية وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

في تويتر الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية في السعودية يمكنك أن تلحظ النشاط المحموم لحساب أمين عام «مسك» معالي الأستاذ بدر العساكر، نشاطا يوازي عمل 3 وزارات إعلام مجتمعة لتغطية أهم أنشطة مسك التي لا تهدأ حتى تكاد تشعر أنه يركض أكثر من كونه يغرد، وهذه نتيجة حتمية لمن يريد اللحاق بكل ما تفعل مسك.

أنا كمواطن سعودي فخور جدا بـ«مسك» كمنجز وطني فارق كنا بحاجة إليه منذ 40 سنة، وأدرك جيداً أن خلطة نجاحها في غاية الوضوح لكنها في غاية الصعوبة أيضاً، هي خلطة تجسدها تغريدة قديمة للعساكر نفسه قال فيها: «النجاح لا يعني أن تكون رائعاً وكاملاً. النجاح أمر بسيط وغير معقد. النجاح بكل بساطة هو أن تقوم بأعمال صحيحة أكثر من قيامك بأعمال خاطئة».

نقلاً عن "عكاظ"