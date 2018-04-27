المجلس البلدي.. مهام وصلاحيات

استطعنا في المملكة أن نكافح الإرهاب والمخدرات والفساد وأن نخفف من حوادث المرور، ونلاحق المفحطين ونعاقبهم. استطعنا سن الأنظمة في مجالات كثيرة وتطبيقها على المخالفين، تابعنا الغش التجاري، والأخطاء الطبية، ومستوى الجودة والنظافة. فعلنا ذلك وأكثر لكننا نعجز عن حماية الحدائق العامة من العبث والنفايات.

وقرأت مؤخرا أن رئيس بلدي الرياض يطالب بـ(ساهر) للحفاظ على الحدائق من العابثين، وهذا مطلب عملي وملح بعد أن فقدت حملات التوعية مفعولها في التأثير على السلوك. هذا التأثير سيكون فعالا حين تصمم وتنفذ برامج تربوية تبدأ في المدارس من مرحلة الطفولة وتعتمد على عنصر المشاركة والممارسة.

رئيس المجلس البلدي يطالب ومعه حق في ذلك بالرقابة على الحدائق وفرض الغرامات على المخالفين من قبل أمن ومراقبي البلديات. هذا مطلب منطقي، وحيث أن المجلس البلدي يعرف هذه المشكلة معرفة جيدة فهذا يعني التفاؤل بقرب وقف تلك الممارسات الخاطئة التي تدمر الأماكن المهيأة أساسا لراحة الناس فتحولت الى مصدر ازعاج. فهل يملك المجلس المهام والصلاحيات التي تساعده على تحقيق أهدافه؟

مهام المجلس البلدي لا تقتصر على الحدائق وانما تشمل مجالات كثيرة منها إعداد الخطط الاستراتيجية وإعداد دليل احتياجات منطقة البلدية وأولوياته منه ورفعها للمجلس التنفيذي. هذه المهمة لوحدها يندرج تحتها الكثير من التفاصيل لأنها تتحدث عن خطة استراتيجية وأولويات.

الحدائق طبعا من ضمن هذه الأولويات وتستحق العناية والمراقبة والتطوير المستمر. الى جانب ذلك هناك حاجة للعناية بشكل أقوى بموضوع النظافة ومظهر المدينة. أما موضوع النظافة فهو بالتأكيد أفضل من السابق ويخضع للمراقبة والمحاسبة كما يحصل في المطاعم، وهذا النشاط يحتاج مزيدا من التطوير من حيث عدد المراقبين وآلية العمل بما يتفق مع حجم هذا النشاط. أما مظهر المدن والجوانب الجمالية فهي بحاجة الى تقييم ومراجعة للمعايير المتعلقة بالإنشاءات والمسميات والألوان وغيرها، وهذا يدخل في نطاق مهام المجلس، ومن صلاحياته دراسة الرسوم والغرامات البلدية. المعايير والشروط في هذا الشأن موجودة، أما الواقع فهو بعيد عن هذه المعايير.

المجالس البلدية تملك سلطة التقرير والمراقبة على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات، وإقرار الخطط والبرامج البلدية الخاصة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية.

من واقع مهام وصلاحيات المجالس البلدية فإنها تستطيع أن تفعل الكثير، خاصة أنها وفق النظام الجديد شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط تنظيميا بوزير الشؤون البلدية والقروية.

نقلا عن "الرياض"