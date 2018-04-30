المتقاعدون يحتاجون!

(مجلس الشورى يُسقط توصية تقدّم بها عُضوه الدكتور خالد العقيل، يطالب فيها بتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات التقاعدية التي تبلغ 4000 ريال فأقَلّ...)؛ هذا ما بثته (صحيفة الوطن) قبل أيام.



* وهنا أياً كانت مبررات (الشورى) لِرفْض تلك التوصية؛ فهي غير مقبولة أبداً؛ لأن شريحة كبيرة من المتقاعدين تُعَانِي جداً، وغير قادرة على تأمين لقمة العيش لها ولأُسَرِهَا في ظل ظروف اقتصادية صعبة وبَطَالَة تحاصر أبناءها؛ وهذا ما يجب أن يَشْعر به بعض أعضاء المجلس الذين يقبضون العشرات من الآلاف رواتب شهرية، ويسكنون تلك القصور الفاخرة، التي تجعلهم في عزلة عن المجتمع وقضاياه!.



* يا أولئك.. (المتقاعدون) أفـنوا سنين أعمارهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم، فأبسط حقوقهم معاش تقاعدي لايقل عن (5000 ريال)، على أن يشتمل على علاوة سنوية، تعالج التضخم وارتفاع الأسعار، مع بدلات للعِيْدين ورمضان.



* أيضاً حقهم أن يساهم المجتمع بمختلف قطاعاته الحكومية والخاصة في تكريمهم بحيث يكون لهم إعفاءات أو خصومات خاصة كبيرة في رسوم الخدمات، ووسائل النقل، والمشافي الخاصة، وغيرها.



* والمتقاعدون في كِبَر سنهم الذي تحيط به الأمراض يحتاجون إلى تأمين طبي شامل، وكذا أندية اجتماعية تحتضنهم، وبرامج ثقافية وترفيهية تخاطبهم، وتربطهم بلغة العصر وأهله.



* أخيراً صدقوني أنا متابع لـ(جمعية المتقاعدين) التي لم أرَ منها إلا الـسّوَالِف والتصريحات الإعلامية الرَّنّانة، والوعود الهلامِيّة التي لا أثر لها على أرض الواقع؛ ولذا أنادي بإنشاء هيئة عليا للمتقاعدين تكون ممثلة من الجهات المعنية حكومية كانت أو خاصة، تكون مهمتها رعاية مَن تقاعدوا، والإفادة من خبراتهم، والبحث عن متطلباتهم، والعناية بهم من خلال عمل مؤسسي، له استراتيجيات واضحة، على أن يكون لها أوقاف تساعدها في دعم وتنفيذ برامجها، التي تضمن لــ(المتقاعد) وأُسرته حياة كريمة وسعيدة في وطَن معطاء يحتفي بالجميع.

نقلا عن "المدينة"