ثقافة تويتر: لماذا تبقى النقلة الثقافية في منتهى الصعوبة؟

لغة تويتر اليوم تتقدم في الكثير من دول العالم وليس كلها، فهناك مجتمعات مؤثرة

في ثقافة تويتر، وهناك مجتمعات متأثرة بهذه الثقافة، وهناك مجتمعات تعتقد أن ثقافة تويتر بديل مباشر وإبداع مختصر بهدف إحداث نقلة نوعية للثقافة والمجتمعات..

لكل مجتمع لغة خير ولغة شر لا يفهمها سواه، ولكل ثقافة مجتمعية قواعد لا يمكن تعريفها خارج البناء الثقافي، وتعمل الثقافة المجتمعية بقوة في مجالها البشري، ولن يكون من السهل على أي مجتمع أن يستدر عطف تلك الثقافة بمجرد نشر المغريات لها في مقابل المراهنة على قبول تلك المغريات، بلغة أكثر وضوحاً سوف أتحدث عن ثقافة «تويتر» بعمقها الفكري الممكن حدوثه في مجتمعاتنا ومدى حقيقة ومصداقية قدرتها على اكتساح الثقافة وإحداث نقلة مخططة أو عفوية لأي ثقافة مجتمعية.

لغة تويتر اليوم تتقدم في الكثير من دول العالم وليس كلها، فهناك مجتمعات مؤثرة في ثقافة تويتر، وهناك مجتمعات متأثرة بهذه الثقافة، وهناك مجتمعات تعتقد أن ثقافة تويتر بديل مباشر وإبداع مختصر بهدف إحداث نقلة نوعية للثقافة والمجتمعات، فالرئيس الأميركي على سبيل المثال يستخدم هذه اللغة بطريقة ساهمت في إرباك الكثير من السياسات سواء داخل أميركا أو خارجها، فثقافة تويتر التي ولدت في أكثر الثقافات ليبرالية تشبه التجارب على العلاج الجديد، فنحن أمام اختبار حقيقي لهذه الثقافة في مواجهة العمق القيمي والثقافي للمجتمعات، والرسالة التي يجب أن ندركها تتمثل في الكيفية التي نفهم من خلالها هذه الثقافة الجديدة سياسياً واجتماعياً وثقافياً وقيمياً.

في المجال السياسي وآليات استخدام ثقافة تويتر نجد أن أوروبا بدولها القوية وآسيا بثقافاتها الراسخة لا تزال غير متأكدة من أن ثمة عنصراً ثقافياً جديداً اسمه «تويتر» يمكن أن يؤثر في آفاق السياسة الدولية والثقافات المجتمعية العميقة، وبين تلك التناقضات الدولية في استخدام هذه الثقافة فإنه يوجد مجتمعات متأثرة بهذه الثقافة، ولكن لا يمكن تعريف أي تأثر حدث لهذه المجتمعات هل هو تأثر سياسي أم ثقافي أم قيمي.

الانتشار المهول لثقافة تويتر في العالم لا يقف على نفس المستوى، فثقافة تويتر ليست منتجاً ديموقراطياً أو ليبرالياً لا ينطبق إلا على مجتمعات بعينها، ولكنه منتج يمكن أن يطلق عليه ما بعد الحداثة، وهذا يطرح سؤالاً مهماً حول تلقي هذ الثقافة من مجتمعات لم تصل للحداثة، فهل يمكن اعتبار ثقافة تويتر وسيلة نقل أسهل وأقل تعقيداً في نقل تلك المجتمعات التي لم تصل إلى الحداثة بعد، وهل سوف تكون هذه الثقافة بديلاً مباشراً يمكن للثقافة الغربية من خلاله نشر قيمها التي تطالب بها، على سبيل المثال الدعوة إلى الحريات والديموقراطية وحقوق الإنسان.

في مجتمعاتنا قوى ثقافية وهويات قومية وثقافة دينية وسياسية، وعندما استقبلت هذه القوى الثقافية تويتر بشكل خاص أصبح لديها مشاعر متناقضة في كيفية استقبال ثقافة تجاوزت قدراتها التطورية، فكيف تعاملت مجتمعاتنا مع هذه الثقافة، بكل بساطة فكرية، الجميع في مجتمعاتنا فكر بطريقة واحدة وهي الكيفية التي يحقق من خلالها الأمن؛ لذلك انتشرت الكثير من المفاهيم للأمن السيبراني، وأمن الفضاء الاجتماعي، مع أن الحقيقة أن الأمن السيبراني في كثير من المجتمعات سوف يواجه الكثير من الإرباك في فهم الأبعاد الثقافية للمجتمعات وآلياتها الفكرية.

هذا الشعور وهذا الحذر طبيعي من جانب المجتمعات التي تتلقى منتجاً نشأ في مجتمعات ما بعد الحداثة، لذلك فإن التفكير الحذر تجاه هذه الثقافة ليس شرطاً لفهمها والتعامل معها، ثقافة تويتر في مجتمعاتنا المتلقية لهذه الثقافة لا يمكن أن ترتقي لتكون تعبيراً مجتمعياً واعياً، وعندما نرى في تويتر اتجاهاً مجتمعياً نحو قضية مجتمعية فهذا لا يعني أن هذه القضية أصبحت جزءاً من قواعد اللعبة الثقافية أو الهوية القومية في المجتمع.

بلغة سهلة تويتر الذي فشل رئيس أكبر دولة في جعله عملية تغيير ثقافي يمكن الاعتماد عليها، لا يجب أن يكون في مجتمعاتنا الخليجية وسيلة يمكن البناء عليها في تحديد الاتجاهات الثقافية وتغيير اتجاهاتها، علينا الحذر في تقييم الواقع الذي خلقته الثقافة التويترية ذات التناقض الشديد، فكم التناقضات في تويتر أكثر من غيرها، وهذا أكبر دليل على أن هذه الثقافة لا يمكن أن تكون جزءاً من الثقافة المجتمعية التي تتميز بالتوافق على القواعد والقيم.

ما يفعله تويتر وثقافته مهما بلغ عدد المنتمين إليه في مجتمعاتنا ليس سوى ممارسة جماهيرية وموجهة في معظمها، لذلك هي لا تعبر عن واقع حقيقي لقيم تلك الجماهير في أي مجتمع، فلدى تلك الجماهير ثقافات وقيم لا يمكن التعبير عنها عبر تويتر، ثقافة تويتر بيئة صالحة للتعبير عن المصالح والمكاسب السريعة، لذلك يعتبر تويتر أفضل المواقع للترويج لا أكثر، ولذلك على المجتمعات الحذر من أن تبني توجهاتها على ما يحدث في ثقافة تويتر.

نقلا عن "الرياض"