دعم جنودنا واجب وليس مِنّة

كلما رأيت الاهتمام بحال جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي، حمدت الله على تلك اللُحمة الوطنية التي نعيشها، والإحساس بتلك الفئة الغالية، والذين يسهرون الليل لننعم نحن بالأمن والأمان. وكان من أسباب سعادتي تلك الدعوة التي أطلقها المفتي العام الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق لإنشاء جمعية خيرية، يكون هدفها سداد ديون رجال الأمن بالحد الجنوبي، فهي مطلب ضروري؛ كونه يعبر عن مشاعر جميع المواطنين تجاه هؤلاء الذين يسهرون على أمن الوطن، ويبذلون حياتهم لقاء الدفاع عن جميع من يعيشون فيه. خاصة ونحن نشهد صمتاً غريباً من معظم البنوك والشركات في هذا الأمر، رغم أنه من صميم المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن يتم تنفيذها وفقاً للخطط الاستراتيجية الخاصة بهم.

ويمكن إلى جانب الجمعية الخيرية أن يتم إنشاء وقف خيري أيضاً يُستخدم ريعه في الإنفاق على ذوي شهداء الواجب، حتى يكون أماناً لهم بعد الله في توفير احتياجات الأبناء والزوجات، وعوناً لهم على مواجهة تكاليف الحياة، دون اللجوء للطلب من أحد، وبهذا يتوفر لهم ما يريدون بما يحفظ لهم كرامتهم.

ولن تكون الجمعية في غنى عن دعم الدولة - رعاها الله - فهذا أمر لا شك فيه، فهي أول من يهتم بهؤلاء الجنود، وحتى اليوم أتذكر ما قاله الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله -، وثناءه على شجاعة الجندي السعودي، ودعمه واهتمامه الشخصي بالشهداء وذويهم، حين قال يوماً عن شهداء الواجب: «أقسم بالله أنني لم أجد فيهم واحدًا مصابًا من الخلف، إصاباتهم دائماً في الوجه وفي الصدر.. إنهم يُقدمون ولا يهربون».

ولذا فإن دعم الدولة - حفظها الله - لهم غير مستغرب، حيث نرى الاهتمام المستمر من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بتحسين أحوالهم المعيشية ومساندتهم مادياً ومعنوياً، ومن ذلك صرف المكافآت المالية وبدل غلاء المعيشة، والإعفاء من دفع القروض المستحقة عليهم لصندوق التنمية العقاري، وغيرها من الأمور التي تعمل على توفير الحياة الكريمة والمستقرة لهم ولأبنائهم. كما تنبهت الدولة - رعاها الله - لأمر إيقاف الخدمات الذي طال بعض الجنود أخيراً، فرأينا الشيخ عبدالله البهلال رئيس محكمة التنفيذ بالرياض يؤكد أن إلغاء الإيقاف لا يحتاج لمراجعة المحكمة من قِبل العسكريين، وأنه يكفي لرفعه فقط خطاباً من قيادة العمليات المشتركة للمحكمة، ليتم رفعه فوراً.

وبالعودة إلى الجمعية نجد أننا بحاجة لمعرفة الفئات المستهدفة للجمعية، وكيف سيكون مسماها، ومن أين ستستمد مواردها المالية، وأعتقد أنه في حال اتضح كل ذلك وباتت الجمعية حقيقة واقعية فإن رجال الأعمال لدينا - ولله الحمد - لن يدخروا جهداً في دعمها، وكذلك جميع المواطنين، فالشعب السعودي من المؤكد أنه سيبذل الغالي والنفيس في سبيل دعم جيشه وجنوده، الذين يبلون أحسن البلاء في الذود عن البلاد، وجعل الحياة أكثر أمناً وأماناً.

نقلاً عن "الرياض"