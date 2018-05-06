كيف الصحة؟

اليوم الناس من كثر انتشار الكثير من الأمراض القاتلة والمزمنة يعيشون حالة من القلق وتوهم المرض والوساوس المرضية، فهم جالسون ينتظرون متى يصابون بالسرطان أو الضغط أو السكر ومتى سيموتون.. فكثيراً ما نسمع أن فلاناً مات بالمرض الفلاني أو يصارع المرض حتى الموت، والآخرون في حالة من الترقب والذعر والقلق على صحتهم ومستقبلهم، ونسي البعض السعادة، وأصبح يعيش دوامة من الإحباط والاكتئاب والمشاعر السلبية.

منظمة الصحة العالمية وهي أكبر منظمة دولية مسؤولة عن الصحة في العالم عرفت الصحة منذ أكثر من ربع قرن «بأنها حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية وليس مجرد غياب المرض أو العجز»، وقد واجه هذا التعريف انتقادات في حينها لأنه لم يكن واقعياً، أي أن الحكومات والناس لم يكونوا جاهزين لتطبيقه على أرض الواقع، بل إن البعض اعتبره نوعاً من الترف.. ولكنه اليوم لم يصبح ترفاً بل حاجة وليس مجرد مطلب، بل إن جميع المؤشرات العالمية الصحية بدأت تعتبره مؤشراً لجودة الصحة في أي بلد.

اليوم التقارير الصحية الوبائية تقول إن الموضوع قد تعدى مسألة العجز والمرض بل الهلاك، فالتقارير تقول إن هناك ما يقرب من عشرة مسببات نفسية طرأت قد تؤدي إلى الوفاة، أي أن هناك سلوكيات بشرية بدأت تظهر على السطح أصبحت عاملاً رئيساً لموت الناس، وأن هناك خطراً يهدد بهلاك البشر، إضافة إلى الأمراض التقليدية، وهذا سوف يشكل عبئاً على الحكومات النامية؛ لأنها مازالت تئن من تكاليف الإنفاق على الرعاية الصحية والصحة العامة بسبب قلة مواردها المالية، وهناك دول صاعدة مازالت تدور في حالة من الجدل، ومن المسؤول عن الصحة وكم ندفع؟.. ويضيع الوقت في الدراسات، ومن دراسة إلى دراسة ومن زيارة وراء زيارة كل هذا على حساب الوقت وتفشي الأمراض وتهديدها للناس.. وهنا سندخل في دوامة صعبة ومعقدة من الإنفاق على علاج الناس، وتتحول إدارتنا للصحة إلى إدارة عناية مركزة، وبدلاً من التوفير نخسر المزيد من المال والبشر.

اليوم تجارب الدول المتقدمة وما توصي به شركات الاستشارات الأجنبية هو يحكي عن تجارب دول تراكمت عبر السنين، وحتى وإن كانت مثالية أو ناجحة إلا أنها في الأخير توصيات على ورق، وسنعود ونقول كما قال الكثير من خبراء الصحة الواقعية ثم الواقعية والذي يجب أن ندركه أننا لا يمكن أن نشتري الصحة أو نوجدها بمجرد أن نموذجاً ما طبق في بلد أعجبنا، بل الموضوع أكبر من ذلك ومرتبط بالجوانب الدستورية والثقافية والمعرفية والسلوكية، ناهيك عن الموارد والتوازن في توزيع الأدوار بين مؤسسات الدولة المعنية بصحة الإنسان من أجل التكامل.

اليوم أجندة الصحة وتكلفتها المادية والبشرية بدأت تتضخم مثل كرة الثلج بسبب ضياع بوصلة الأولويات، ولإهمال وسوء التنسيق والتكامل، وما أقصده هنا ليس الخدمات الصحية أو العلاجية، فوصول الإنسان إلى الحاجة الماسة لطلب العلاج هذا مؤشر على الخلل في النظام الصحي برمته، وكوننا نرمي الموضوع على المستشفيات لتتحمل فاتورة الصحة فذلك يشكل عبئاً نفسياً واجتماعياً ومالياً على العاملين بها والناس.. فالمرض لن يوسع صدره.

نقلا عن "الرياض"