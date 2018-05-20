واجب الوقت فرض لازم

فأحمد المولى سبحانه على نعمة «رمضان»، ونعمة القدرة والتوفيق على الصيام والقيام، ونعمة قبول ذلك، إن شاء الله.. مصطلح هام قد يكون غائبا عن الأذهان فيما مضى، ولكن العقل يحتم عدم تغييبه في الحاضر، أو فيما يستقبل، وأقصد به مصطلح «واجب الوقت»، الذي أجد رمضاننا هذا فرصة للنقاش المختصر حوله..

يذكر الشيخ ابن القيم -رحمه الله- في الجزء الأول من كتابه المشهور «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»، أنّ الناس قد اختلفوا في تحديد أفضل الأعمال والعبادات، فكانوا في ذلك عدّة مذاهب، فيرى البعض «أن أنفع العبادات أشقها على النُّفوس وأصعبها». ويرى آخرون «أن أفضل العبادات التجردُ والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان، واطراح الاهتمام بها، وعدم الاكتراث بكل ما هو منها». ويرى آخرون «أن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفعٌ متعدٍّ». ويرى صنف رابع أن «أفضل العبادة العملُ على مرضاة الرَّب في كلِّ وقت، بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد، من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض، كما في حالة الأمن. والأفضل وقت حضور الضيف مثلاً: القيام بحقه، والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. والأفضل في وقت السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل: الإقبال على تعليمه والاشتغال به. والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده، والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه، والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى الجامع، وإن بعد كان أفضل. والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال: الاشتغال بمساعدته، وإغاثة لهفته، وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه، حتى كأن الله تعالى يخاطبك به، فتجمع قلبك على فهمه وتدبره، والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضعف عن ذلك. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم، وإقرائهم القرآن، عند كثير من العلماء..»..

رؤى الناس مختلفة، واجتهاداتهم متنوعة، وكل ذلك مقبول، وإشاعته أمر طيب، إلا أن الأصح من ذلك كله هو الاتفاق على وضع حلول عاجلة لمعالجة الأزمات المختلفة، لأن «واجب الوقت»، الذي نعيشه يقتضي ذلك، ولعل الصنف الأخير، المذكور أعلاه، خير مثال على ما يجب أن يكون عليه الواحد منا، في هذه الأيام، فـ«واجب الوقت»، اليوم، يحتم علينا بذل الجهد في معرفة أهم الفروض المتعينة علينا، وما المهام المطلوبة من كل متخصص في مجاله، الدعوي أو الثقافي أو الاجتماعي وغيره، أسأل الله أن يلهمنا الصواب في أقوالنا وأعمالنا، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يهدينا ويهدي بنا، ويصلحنا ويصلح بنا.

*نقلا عن الوطن