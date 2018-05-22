شكراً ولي العهد الأمين

زف رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل عزت البشرى للأندية السعودية وللرياضيين بشكل عام بتكفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بإنهاء أزمة الديون الخارجية للأندية السعودية بمتابعة من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ إذ تنفست الأندية السعودية الصعداء بقرب زوال أزمات مالية خانقة جراء أخطاء متراكمة لإدارات سابقة ومثل مبلغ مليار و277 مليون ريال وهو رقم كبير وفلكي قيمة هذه المديونيات التي عرقلت تقدم خطوات الأندية واقترابها من مرحلة التخصيص التي تتواكب ومراحل التجديد التي يقودها الأمير الشاب في كل الجوانب في الوطن الكبير وجاء تدخل الأمير محمد بن سلمان بمثابة الإنقاذ وطوق النجاة للأندية التي على مسؤوليها تقدير موقف سموه ومكرمته للأندية الرياضية ولشباب الوطن كما على رؤساء الأندية استيعاب دروس هذه الأخطاء والديون وعدم تكرارها والعمل وفق منظومات إدارية ومالية حديثة جنبا إلى جنب مع مرافق الدولة الأخرى وأن تتوافق مع السياسات الجديدة المنظمة والنقلة الحديثة ليصل الوطن إلى أعلى المراتب وتكتمل خطوات القيادة في جعله في مصاف الدول الكبرى.

ماقدمه سمو ولي عهد للأندية وللرياضيين يؤكد بعد نظره وقربه من قطاع الشباب وإدراكه لأهمية قطاع الرياضة وحرصه على عدم الانتظار طويلا لتسديد هذه المديونيات وهو بصريح العبارة اختصر الوقت وأزال كل المعوقات والعراقيل ووجه رسالة قوية لرؤساء الأندية مضمونها أنديتكم حاليا على الصفر بعد أن محونا كافة الديون وتبقى عليكم إكمال الأعمال المنوطة بكم وخدمة رياضة وطنكم وشبابه بكل الجد والإخلاص والحرص والدقة على عدم تكرار ماحدث والطموح لرفع علم التوحيد والحضور المشرف وترديد اسم الوطن الكبير في كل المحافل القارية والعالمية.

مبادرة سمو ولي العهد غير المستغربة تجعل الشكر بحق سموه قليل وتؤكد تواصل الدعم اللامحدود لقطاع الرياضة من لدن القيادة - يحفظها الله - والمؤكد أن الرياضيين بكافة شرائحهم يثمنون هذا الدعم الكبير وهذه الوقفة بعد أن وصلت الأندية إلى حال يمثل الغريق الذي ينتظر من ينقذه فجاءه الإنقاذ بعد الله على يد الأمير محمد بن سلمان لكن على الغريق أن يستوعب الدرس ويتعض من الذي حدث له وأن لا يكرر هذه المغامرة غير محمودة العواقب مستقبلا.

الأندية بعد هذه المبادرة الرائعة ستنهض من جديد وتقف على أقدامها ودبت فيها الروح من جديد بعد أن دب فيها اليأس وظن مسيروها أن الغرق في الأزمات المالية والديون سيطول فشكرا سمو ولي العهد على ماقدمته لشباب وطنك والشكر موصول للمستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الذي بدوره يحرص على نقل معاناة الأندية والرياضيين للقيادة ويكون في صفهم ويعمل ليل نهار ويطمح في الوصول بأندية ومنتخبات ورياضة وطنه إلى أعلى المراتب.

* نقلا عن "الرياض"