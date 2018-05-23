إنجازاتنا في عقر ديارهم

في يناير 1963، تم عرض فيلم الرسوم المتحركة الأول «الفتى أسترو» على محطة تلفزيون «فوجي» اليابانية، كمسلسل رسوم متحركة تلفزيوني لمدة 30 دقيقة، وحاز على شعبية كبيرة. ثم ظهر العديد من المسلسلات، لتتنافس فيما بينها، ولتؤسس البداية الحقيقية لصناعة أفلام الرسوم المتحركة اليابانية، التي أدهشتْ أطفال وشباب العالم أجمع. ثم مرّتْ اليابان بأكثر من مرحلة كساد، إلى أن تم إنتاج مسلسل «سفينة الفضاء ياماتو»، الذي نال شهرة ساحقة على مستوى العالم كله.

وعاد الكساد مرة أخرى، لتخرج اليابان عام 1992 من دائرة المنافسة، ولتسيطر على العالم أفلام الرسوم المتحركة، المحفّزة للعنف.

يوم أمس الأول، وللمرة الأولى في تاريخ الإعلام الياباني، بثت محطة تلفزيون «طوكيو» العريقة، وفي وقت الذروة، الحلقة الأولى من مسلسل الرسوم المتحركة «كنز الحطاب»، الذي أنتجته مؤسسة «مسك» الخيرية، بالتعاون مع شركة «توئي أنيميشن».

وهذا إنجاز سعودي، يُضاف لإنجازات صناعة الأفلام في المملكة، والتي تشارك اليوم في جناح خاص، بمهرجان «كان» السينمائي الفرنسي.

* نقلا عن "الجزيرة"