نعمة الفول والرز البخاري

الأسعار في المملكة قريبة من الأسعار في كندا رغم أن تكاليف التاجر في كندا أضعاف تكاليف التاجر في المملكة ومصنع البضائع المصدرة للمملكة هو نفس مصنع البضائع المصدرة لكندا، أجهزة الجوال كثمال، يفترض حسب تصوري أن تكون الأسعار في المملكة تقل ثلاثين في المائة عنها في كندا، لأسباب متعددة: الضريبة في المملكة 5 % والضريبة في كندا 13 % وثمة ضريبة أخرى في كندا على الأجهزة الإلكترونية غير موجودة في المملكة بحيث تبلغ الضريبة الإجمالية في كندا على أجهزة الجوال 19 % تقريباً، الشيء الثاني ستراه في الفرق في إيجارات المحلات التجارية، إيجارات العقارات في كندا تزيد على مثيلاتها في المملكة بأكثر من النصف، هذا يفترض أن ينعكس على تسعير البضائع، وإذا نظرنا إلى الفواتير كالكهرباء والصيانة والغاز للتدفئة الباهظة في كندا مع إضافة أجر العامل الكندي الذي يزيد على أجر العامل في المملكة بأكثر من الضعف.

ما الذي يجعل الأسعار في المملكة تكاد تتساوى مع الأسعار في المملكة.

من باب التحفظ العادل لا يمكن مقارنة الأسعار بين كل البضائع والخدمات، ثمة مطاعم في المملكة تقل أسعارها عن مثيلاتها حتى في بنغلادش، مطاعم الفول والرز البخاري أقرب مثال، تستطيع أن تتناول وجبة فول متكاملة بثلاثة ريالات فقط وبثلاثة عشر ريالاً ستحصل على وجبة رز بخاري مع نصف دجاجة، بينما الدجاجة المشوية الكاملة (حاف) في كندا سوف تكلفك ما لا يقل عن ثلاثين ريالاً، لكن تبقى أسعار المطاعم المتوسطة والراقية في المملكة قريبة من أسعار المطاعم الراقية في كندا، الوجبات السريعة خير مثال.

أتصور أن أول شيء سوف يقفز إلى ذهن القارئ الكريم اتهام التجار في المملكة بالجشع، لكن الرأسماليين علمونا أن المنافسة هي أفضل السبل للحد من الاستغلال والمعروف أن قانون المنافسة معمول به في المملكة، يستطيع أي مواطن سعودي أن يمارس أي نشاط تجاري.

أظن والله أعلم أن المشكلة في نوع من الاحتكار وهو ما نسميه في المملكة الوكيل، صنعة الوكيل في المملكة أقرب إلى التستر التي أعلنا الحرب عليها مؤخرا.

إذا أجازت لي البلاغة في اللغة العربية سأسمي عمل الوكيل (التستر المكشوف)، في مسألة السيارات مثلاً ستجد أنك تدفع ثمن السيارة وأرباحها للشركة المصنعة وستدفع في الوقت نفسه أتاوة للوكيل مع إضافة الضريبة مؤخراً، كل نوع سيارات في المملكة تحت سيطرة وكيل أو وكيلين، لك أن تتخيل أن وكيل سيارات واحد يسيطر على أكثر من أربعين في المائة من السيارات السائرة في شوارع المملكة.

أمر (التستر المكشوف) لا يتوقف عند السيارات، ستراه في الطعام والملابس والأجهزة إلخ، هذا الاحتكار ينعكس على أسعار التجزئة.

على كل حال من نعم الله أن تركوا لنا الفول والرز البخاري.

*نقلاً عن "الرياض"